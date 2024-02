Frosinone-Milan: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Dopo il pareggio interno contro il Bologna, il Milan riparte sul campo del Frosinone con l’obiettivo di ritrovare il successo che gli permetterebbe di consolidare ulteriormente il terzo posto, con una sguardo non troppo velato sulla sfida davanti tra Inter e Juventus.

Per i ciociari invece la necessità di trovare punti per non rischiare di complicare una stagione che era partita sotto ben altri auspici: l’obiettivo è dare continuità ai due risultati utili ottenuti nelle ultime due giornate.

Frosinone-Milan in streaming: le probabili formazioni

Di Francesco sembra intenzionato a schierare il neo-acquisto Valeri fin dall’inizio, grazie anche alle assenze degli infortunati Oyono, Marchizza, Bonifazi e Zortea. A centrocampo, Barrenechea guiderà la squadra con Gelli e Mazzitelli, mentre in attacco Soulè e Kaio Jorge saranno supportati dal nuovo acquisto Seck.

Nel Milan, il recupero di Bennacer è una buona notizia, ma Adli sembra essere in pole per affiancare Reijnders a centrocampo. Pioli conferma Gabbia al centro della difesa con Kjaer, mentre Tomori, Thiaw e Kalulu rimangono indisponibili. Calabria e Theo Hernandez agiranno come terzini, mentre Giroud sarà supportato da Leao, Loftus-Cheek e Pulisic in attacco.

