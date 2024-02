Frosinone-Roma: probabili formazioni e dove vederla in streaming

La Roma scende in campo sul terreno del Frosinone per la 25esima giornata di Serie A. I giallorossi, reduci dalla sconfitta interna contro l’Inter e dal pareggio in Europa League, vanno a caccia del successo per riproiettarsi in zona Champions League.

Momento di difficoltà per i padroni di casa che hanno bisogno di punti per evitare di restare coinvolti in una lotta salvezza che, a inizio stagione, sembrava essere molto più tranquilla.

La partita avrà inizio domenica 18 febbraio alle ore 18 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Frosinone-Roma in streaming: le probabili formazioni

Per il Frosinone, Di Francesco sembra intenzionato a schierare il suo 4-2-3-1 con Turati tra i pali e Lirola, Monterisi, Okoli e Valeri in difesa.

A centrocampo, Barrenechea e Mazzitelli si occuperanno della mediana, mentre in avanti si prevede l’inserimento di Gelli, Soulé e Harroui dietro al centravanti Cheddira.

Dall’altra parte, la Roma di De Rossi scenderà in campo con un 4-3-3 con Rui Patricio tra i pali e una linea difensiva composta da Kristensen, Mancini, Llorente e Angelino.

A centrocampo, Bove si unirà a Cristante e Pellegrini, mentre in avanti si osserverà la prima da titolare per Baldanzi, affiancato da Lukaku ed El Shaarawy. Dybala, dopo 5 partite consecutive, dovrebbe fare rifiatare.

