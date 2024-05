Fuga di notizie svela nuovo smartwatch Samsung: sarà il Galaxy Watch X

Di recente sono trapelate alcune interessanti informazioni sul prossimo dispositivo della linea Galaxy Watch di Samsung.

Innanzitutto, a quanto pare, si parla di un nome diverso rispetto a quanto previsto: se finora ci si riferiva al prodotto come Galaxy Watch Ultra, in realtà il suo nome sarà Galaxy Watch X.

Il cambio di denominazione non sembra avere un apparente motivo, anche se online si stanno diffondendo diverse teorie, tra cui una precedente somiglianza un po’ troppo accentuata rispetto alla serie Apple Watch Ultra. Per evitare confusione nei consumatori, dunque, il colosso coreano avrebbe optato per un nome ben distinguibile. Detto ciò va tenuto conto che esiste però già anche un Apple Watch X, il che renderebbe debole questa ipotesi.

Le novità rispetto a questo nuovo smartwatch non si fermano però al semplice nome del dispositivo.

Galaxy Watch X: le batterie potrebbero garantire fino a 100 ore con una singola ricarica

Stando a quanto trapelato, il punto di forza di Galaxy Watch X sarà la batteria. Si parla di un passaggio da 425 mAh del Galaxy Watch 6 Classic fino a 578 mAh. Un upgrade non da poco, visto che secondo quanto riferito si parla di una durata fino a 100 ore con una ricarica.

A favorire questa autonomia così accentuata non sarebbe però solo la batteria. Secondo quanto rivelato dal sito SamMobile, infatti, a favorire un’autonomia così estesa sarebbero anche le ottime prestazioni del chipset Exynos W1000. A tal proposito, si pensa che questa componente offra un’efficienza energetica del 20% superiore rispetto agli smartwatch di Samsung attuali.

Altro punto di forza di Galaxy Watch X sarebbe la sua resistenza. Stando a quanto affermato da Tech Maniacs il dispositivo sembra poter funzionare fino a 100 metri di profondità.

Tra le tante voci di corridoio che riguardano il prodotto Samsung, vi sono anche la date della possibile presentazione. Per alcuni questa potrebbe avvenire il 24 giugno, per altre fonti si parla invece del 10 luglio, ovvero in occasione dell’evento Unpacked.