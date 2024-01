FUORITUTTO Amazon con 5 smart ring, gli anelli intelligenti del futuro

Il futuro è già qui ma forse in pochi se ne sono accorti, almeno per quanto riguarda il monitoraggio dello stato di salute. Gli utenti in genere utilizzano gli smartwatch o gli smartband, ma è il momento di valutare anche gli anelli. Quelli che in gergo tecnico vengono definiti smart ring, sono ad oggi tra i dispositivi più attesi in assoluto, ma qualcuno in realtà è già disponibile su Amazon.

Alcuni brand hanno provveduto a realizzare degli anelli molto validi, che non costano neanche troppo. Mediante il loro apporto è possibile immagazzinare dati NFC ed RFID o magari tenere traccia di alcuni parametri vitali, tra cui il battito cardiaco. Abbiamo provveduto pertanto a stilare una lista dei migliori 5 smart ring attualmente disponibili sul celebre sito e-commerce.

I 5 migliori smart ring su Amazon

Questo particolare anello è adatto ad immagazzinare i dati della carta d’identità, di 2 carte NFC in generale e anche della propria carta di credito per i pagamenti. In questo caso dunque niente monitoraggio della salute ma un’ottima soluzione per avere al dito tutto ciò che occorre.

Anche questa soluzione riesce ad avere una funzione NFC ed RFID, magari per aprire il cancello di casa o semplicemente per portare con sé i propri dati memorizzati.

Oltre alle funzionalità descritte nel caso degli altri smart ring, questa versione garantisce anche 128 GB di memoria interna.

In questo caso siamo su un livello più alto: oltre alla tecnologia NFC, questo anello permette di monitorare il sonno, le attività sportive, l’ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca. Ci sarà un’applicazione da scaricare e ci sarà la piena compatibilità con i vari smartphone.

Esattamente come il modello precedente, anche questo smart ring consente di tenere traccia dei dati sulla salute. Potrete selezionare la vostra taglia tramite l’apposita sezione su Amazon.

