Galaxy S24, i video si potranno trasformare in slow motion con l'IA

Sembra ormai tutto pronto: i riflettori stanno per essere puntati ufficialmente sull’evento che prenderà vita il prossimo 17 gennaio in California. I Galaxy S24 di Samsung stanno per arrivare e come sempre lo faranno in grande stile, tra le tante novità che l’azienda ha predisposto per loro e con qualche aspetto che sarà riproposto.

Durante gli ultimi mesi però gli utenti più interessati hanno potuto raccogliere dal web le migliori indiscrezioni con tante anticipazioni. Queste hanno contribuito a velare prima del dovuto molte delle funzionalità che giungeranno a bordo dei nuovi S24. Lo stesso sta accadendo adesso che la data di presentazione è stata ufficializzata: a quanto pare ci sarà una funzionalità davvero interessante che riguarderà i video.

Samsung Galaxy S24, in arrivo la funzione per trasformare i normali video in slow motion

Sono svariate ad oggi le applicazioni che consentono di modificare foto e firmati, con prodotti in grado anche di trasformare questi ultimi in slow motion. A quanto pare i nuovi Samsung Galaxy S24 potrebbero svolgere quest’ultima funzionalità in piena autonomia, senza applicazioni di terze parti. Questa sarà solo una delle tante opportunità che la forte integrazione con l’IA fornirà.

La linea smartphone del colosso sudcoreano che sta per essere svelata tra meno di due settimane infatti conterrà molte chicche legate proprio all’intelligenza artificiale. L’arrivo dell’era “Galaxy AI” è stato annunciato e saranno molte le novità inedite.

A quanto pare ci sarà anche un Browsing Assist AI con alcune opzioni tra cui scegliere. Innanzitutto l’intelligenza artificiale sarà in grado di evidenziare le cose importanti su una pagina web, avrà la capacità di tradurre in automatico e la capacità di creare un riepilogo di una pagina web o di un articolo.

Tornando all’aspetto dei video, questi potranno essere trasformati in slow motion a partire da ogni frame, senza passare per app esterne.