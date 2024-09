Galaxy S25 Ultra: nuove immagini lo mostrano più sottile e leggero

Da una settimana è stata presentata la nuova gamma l’iPhone 16 per cui i vari rumor in relazione ad Apple sono al momento in fase di stand-by. I tanti e famosi leaker tecnologici stanno dunque rivolgendo la loro attenzione al prossimo top di gamma di Samsung. Chiaramente il discorso riguarda il Galaxy S25 Ultra, smartphone che con tutta probabilità avrà tutte le carte in regola per mettere in difficoltà i nuovi iPhone 16 Pro. Durante le ultime ore sono arrivate inoltre altre prove di quello che dovrebbe essere lo smartphone.

Molto famoso per le sue indiscrezioni accurate sui prodotti Samsung, Ice Universe ha ora fornito nuove immagini in formato render che confrontano direttamente il Galaxy S25 Ultra con il suo predecessore.

Samsung, il Galaxy S25 compare sul web con nuove immagini render

Secondo le immagini render in questione, il nuovo Galaxy S25 Ultra tornerà ad avere gli angoli arrotondati, anche se non come l’iPhone.

Rimuovendo la struttura metallica al centro, Samsung è riuscita in qualche modo a far sembrare il suo nuovo telefono ancora più sottile. In realtà è così anche secondo le indiscrezioni precedenti sebbene il pubblico auspicasse l’arrivo di una batteria più performante.

Viste le immagini, probabilmente il nuovo top di Samsung peserà meno, anche se non si può avere ancora la certezza. Ciò che dà ancora più credibilità a questi rendering trapelati è il fatto che indiscrezioni simili sono state lanciate sul web recentemente da un’altra fonte molto affidabile.

Oltre ad essere più sottile e leggero, gli utenti si aspettano adesso un processore un po’ più veloce, proprio come ogni aggiornamento annuale. Ci sono stati dei rumor anche sulle fotocamere dell’S25 Ultra, con voci che le ritengono l’unico vero aggiornamento. Il punto di forza più grande sarà molto probabilmente l’intelligenza artificiale Galaxy, tutto molto simile ad Apple Intelligence, che ricordiamo almeno per ora in Italia non arriverà.