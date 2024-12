Gemini e Google Drive: gli utenti possono usare l'AI su singole cartelle

Gemini ha fatto un altro importante passo verso un’integrazione sempre più totale rispetto a Google Drive. Il modello AI, seguendo le indicazioni dell’utente, è ora in grado di agire sulle singole cartelle. Ciò permette di ottenere riepiloghi complessivi del loro contenuto, ricerca di file specifici o analisi di un tema complessivo trattato dai file contenuti.

Fino a poche ore fa, Gemini era in grado di riassumere documenti, ottenere informazioni dagli stessi e interagire con i PDF. Il tutto si limitava però a singoli file, senza poter far interagire l’AI con cartelle intere.

Un qualunque utente che abbia a che fare con una directory con decine (se non centinaia) di documenti, ora può chiedere a Gemini un riassunto complessivo di ciò che è contenuto della cartella, senza dove interagire con i file manualmente. Un’altra possibile applicazione di questa integrazione è la ricerca avanzata dei file, con la possibilità di fornire tema trattato o parte del contenuto all’AI per identificare il documento specifico.

Potenzialità e limiti della ricerca Gemini su singole cartelle di Google Drive

A livello pratico, per poter far interagire Gemini con Google Drive, è necessario menzionare il nome della cartella attraverso il simbolo “@“.

Chiedendo all’AI “Fammi un riepilogo dei file in @-cartella“, Gemini andrà a elaborare le informazioni presenti, fornendo un output riassuntivo sul contenuto complessivo della directory. Questa introduzione, soprattutto per chi lavora con una grande quantità di documenti, può rappresentare una vera e propria rivoluzione.

Nonostante ciò, va tenuto conto che la funzione ha anche dei limiti. Nello specifico, Gemini può leggere solo determinati tipi di file, come PDF, documenti di testo, fogli di calcolo o presentazioni. Altri contenuti, come immagini e video, al momento non sono supportati.

La possibilità di utilizzare Gemini per la ricerca su singole cartelle sarà gradualmente disponibile per gli utenti di Google Workspace con componenti aggiuntivi Gemini, tra cui Business, Enterprise, Education ed Education Premium, oltre ai membri di Google One AI Premium. Almeno al momento, questa funzione non è disponibile per gli account personali.