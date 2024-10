Gemini Live è ora disponibile anche per account gratuiti

Gemini Live, servizio che permette agli utenti di conversare in tempo reale con l’Intelligenza Artificiale di Google, è disponibile anche per gli utenti con account gratuiti. La sua iniziale implementazione, avvenuta nello scorso mese di agosto, vedeva solo i profili Advance in grado di accedere a tale servizio.

La conferma della disponibilità per tutti gli utenti è arrivata direttamente dalla compagnia di Mountain View, che ha però puntualizzato come la possibilità sia, almeno al momento, concessa solo da dispositivi Android. Secondo quanto lasciato intendere, per gli utenti iOS dovrebbe essere necessaria un’attesa di qualche ulteriore settimana. Altro limite riguarda il linguaggio, visto che Gemini Live al momento lavora solo con l’inglese.

Sebbene questa novità farà di certo la felicità di molti utenti, in realtà il servizio ha potuto godere anche di un’altra interessante integrazione.

Oltre all’accesso degli account gratuiti Gemini Live ottiene un altro importante aggiornamento

Stiamo parlando di ben 10 nuove voci proposte da Google. Queste possono essere attivate attraverso le impostazioni di Gemini e che, a seconda del caso, possono rivelarsi più profonde, calme, energiche e persino con accento britannico.

Gli utenti Android, indipendentemente dall’abbonamento, possono dunque iniziare a utilizzare Gemini Live senza particolari problemi. Per fare ciò è necessario, dopo aver aperto l’app Gemini, selezionare l’icona Live nella parte inferiore del display. In questo modo appariranno diverse istruzioni a schermo, dopodiché l’utente potrà interagire con l’IA attraverso il microfono.

Va comunque tenuto presente che Gemini Live è una piattaforma ancora acerba, visto che non è ancora in grado di offrire estensioni che permettono l’integrazione con altre app popolari come YouTube Music e Gmail. In ogni caso, le premesse per il futuro sembrano più che ottime, con Google che sembra avere l’intenzione di spendere tempo e risorse per migliorare questo progetto.