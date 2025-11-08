Gemini lancia i perpetual su XRP in Europa, mentre la presale di Best Token raccoglie più di $16 milioni 

Gemini ha ufficialmente lanciato i contratti perpetui su XRP per i trader dell’Unione Europea, offrendo fino a 100x di leva finanziaria e regolamento in USDC all’interno della propria piattaforma derivati regolamentata.

Questa mossa amplia la liquidità dei derivati e la price discovery su XRP, migliorando la formazione dei prezzi e attirando nuovi market maker sulle principali coppie di scambio.

L’aumento delle strategie di copertura e di funding potrebbe inoltre stimolare una nuova rotazione di capitali tra altcoin, favorendo l’attività on-chain su wallet, sistemi di bridging e aggregatori di DEX.

L’intensificarsi dei flussi sugli asset alternativi ha giovato alla presale del Best Token (BEST), portandola a più di 16,8 milioni di dollari raccolti.

Gemini introduce i perpetual su XRP

Gemini permetterà ai trader europei di aprire posizioni long o short su XRP con leva fino a 100x e senza scadenza mensile.

I contratti perpetui vengono regolati in USDC e operano all’interno di un’infrastruttura derivati conforme agli standard europei, offrendo accesso alla volatilità di XRP in un ambiente regolamentato.

L’introduzione di un nuovo mercato per i derivati su XRP aumenta le opportunità di price discovery e di strategie di funding rate, due elementi che storicamente attraggono operatori professionali e contribuiscono a ridurre gli spread.

In prospettiva, la maggiore liquidità sui derivati di XRP potrebbe favorire anche le rotazioni verso altri asset digitali.

L’effetto rotazione: focus sui wallet multi-chain

Quando un exchange di primo livello introduce nuovi contratti perpetui, i trader tendono a cercare opportunità simili tra le altre criptovalute.

In questi contesti, le piattaforme infrastrutturali come i wallet multi-chain, sono spesso le prime a beneficiare dell’aumento dei volumi, poiché permettono agli utenti di eseguire swap, bridging e staking durante le fasi di rotazione di mercato.

Best Token (BEST), il token nativo di Best Wallet, un portafoglio non-custodial che integra un exchange decentralizzato, un hub per le presale e una futura carta di debito.

I titolari BEST possono accedere a sconti sulle commissioni di trading, diritti di governance e fare staking per ottenere ricompense passive.

Best Wallet: un wallet multi-chain con accesso integrato alle presale

Best Wallet supporta sei blockchain principali, tra cui Solana ed Ethereum, e consente swap cross-chain e on-chain tramite un DEX integrato.

L’app include inoltre una sezione “Upcoming Tokens” che consente di acquistare token in presale in modo sicuro.

Tra le altre funzioni figurano la gestione multi-wallet, l’acquisto e la vendita di criptovalute direttamente dall’app, i servizi on-ramp e un ecosistema DeFi in costante espansione.

Inoltre, il team di sviluppo sta lavorando su un aggregatore di staking, a una estensione browser, una galleria NFT, una dashboard per il portafoglio più avanzata e una carta di debito chiamata BEST Card per utilizzare le criptovalute nei pagamenti.

Presale e prospettive di crescita

La presale di BEST ha già raccolto oltre 16,8 milioni di dollari, con il token venduto a un valore attuale di 0,025905 dollari.

Secondo le previsioni, il valore potrebbe raggiungere 0,051 dollari entro la fine del 2026, pari a un incremento del 97% rispetto al prezzo attuale.

Gli investitori che partecipano alla presale possono mettere immediatamente in staking i loro token BEST, con un rendimento basato su un APY variabile.

Per maggiori informazioni su come comprare BEST Token è possibile leggere questa guida.

In collaborazione con ClickOutMedia

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti. Alcuni link presenti potrebbero essere affiliati: possiamo ricevere una commissione se effettui un’azione tramite tali link.