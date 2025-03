Gemini pronto per Google Calendar: quali sono le novità in vista?

Gemini continua a espandere la propria influenza nell’ecosistema Google, preparandosi a sbarcare definitivamente su Calendar. Ma come verrà integrata l’Intelligenza Artificiale in questo strumento così apprezzato dagli utenti?

Secondo quanto fatto affermato dalla compagnia, non è più necessario scorrere tra una miriade di eventi o aggiungere appuntamenti. Il tutto è gestibile attraverso domande in linguaggio naturale a Gemini.

L’integrazione è disponibile solo per Workspace Labs, un contesto in cui la cui Google intende testare potenzialità e potenziali vulnerabilità di questa sinergia. Per partecipare al programma è necessario registrarsi nell’apposita pagina per entrare nella lista d’attesa.

Gemini e Google Calendar: primi test su Workspace Labs

Chi ha potuto testare con mano Gemini in Google Calendar parla del pulsante Ask Gemini che, una volta attivato, apre un pannello per la digitazione dei prompt.

Una volta aperto quest’ultimo, l’utente può interagire con l’AI facendo domande di vario tipo, per esempio chiedendo gli impegni per il giorno successivo. Gemini può recuperare date di compleanno, riunioni e aggiungere appuntamenti in giorni e orari specifici.

Nonostante ciò, è stato segnalato come vi siano ancora delle criticità. Per esempio, l’invito di persone a un evento deve avvenire ancora manualmente. Va poi considerato che Gemini, così come qualunque modello AI, può incappare in allucinazioni ed errori vari. Proprio per questo motivo, è sconsigliabile partecipare al programma Google Workspace Labs agli utenti che utilizzano Calendar per la propria attività professionale, vista la natura sperimentale del progetto.

Un altro strumento di Google che ha giovato notevolmente dell’esistenza di Gemini è senza dubbio Gmail. Oltre a un sistema di ricerca avanzato dei messaggi tramite il modello AI, è stato integrato anche un pulsante apposito per facilitare le interazioni con Gemini.

Sia nel contesto di Google Calendar che di Gmail, senza ombra di dubbio, nei prossimi mesi vedremo una sempre più profonda integrazione con l’AI.