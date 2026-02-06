Gemini su Android: l’AI automatizza le app e cambia il controllo del telefono

L’analisi della versione beta 17.4 dell’app Google per Android rivela un’evoluzione sostanziale nell’architettura degli assistenti intelligenti. La società di Mountain View “sta per calare l’asso” su Android: Gemini non è più considerato come un “semplice” sistema di risposta basato su prompt, ma come un agente operativo contestuale, capace di osservare lo stato dell’interfaccia grafica e di interagire attivamente con applicazioni di terze parti attraverso un livello di automazione visiva denominato screen automation.

La scoperta anticipata tramite l’analisi del codice in versione beta

Le informazioni sulla screen automation integrata in Gemini non derivano da un annuncio ufficiale, ma da un’analisi del codice dell’app Google in versione beta.

In particolare, la scoperta è avvenuta attraverso la decompilazione della release 17.4 dell’app, una pratica di reverse engineering che consente di ispezionare le risorse interne degli APK Android.

All’interno dei file sono emerse stringhe e riferimenti funzionali a una capacità denominata “Get tasks done with Gemini”, associata al nome in codice “bonobo”, che descrivono esplicitamente l’uso dell’automazione dello schermo per completare attività all’interno di applicazioni selezionate.

La presenza di testi esplicativi, avvisi di responsabilità e indicazioni sulla privacy suggerisce che la funzionalità sia già in una fase avanzata di sviluppo, pur non essendo ancora attiva per il pubblico. Le risorse rinvenute offrono una visione anticipata sulla direzione tecnica intrapresa da Google per l’evoluzione di Gemini lato Android.

Architettura della screen automation e interazione con Gemini

Dal punto di vista tecnico, la screen automation rappresenta un cambio di rotta rispetto ai tradizionali meccanismi di integrazione basati sulle esplicite richieste dell’utente oppure su API documentate. Il sistema non si affida unicamente a endpoint applicativi, ma opera su una combinazione di tre livelli fondamentali:

Acquisizione dello stato visivo . Gemini ottiene una rappresentazione dello schermo sotto forma di screenshot o buffer grafici, probabilmente attraverso estensioni dei servizi di accessibilità o nuove API introdotte a livello di framework in Android 16 QPR3 . L’assistente può così ricostruire la gerarchia visiva dell’interfaccia, inclusi pulsanti, campi di input e componenti dinamici.

. Gemini ottiene una rappresentazione dello schermo sotto forma di screenshot o buffer grafici, probabilmente attraverso estensioni dei servizi di accessibilità o nuove API introdotte a livello di framework in . L’assistente può così ricostruire la gerarchia visiva dell’interfaccia, inclusi pulsanti, campi di input e componenti dinamici. Interpretazione semantica dell’interfaccia . Una volta acquisita l’immagine, entra in gioco un modello multimodale che correla elementi visivi a concetti funzionali. Un pulsante “Conferma”, ad esempio, non viene interpretato come un semplice rettangolo cliccabile, ma come un’ azione semantica associata a un determinato stato del flusso applicativo. Questa fase è critica, poiché richiede una comprensione contestuale che va oltre il riconoscimento ottico del testo (OCR), integrando pattern di layout, colori, icone e stati UI.

. Una volta acquisita l’immagine, entra in gioco un che correla elementi visivi a concetti funzionali. Un pulsante “Conferma”, ad esempio, non viene interpretato come un semplice rettangolo cliccabile, ma come un’ associata a un determinato stato del flusso applicativo. Questa fase è critica, poiché richiede una comprensione contestuale che va oltre il riconoscimento ottico del testo (OCR), integrando pattern di layout, colori, icone e stati UI. Simulazione di input utente. L’esecuzione dell’azione avviene tramite la generazione di eventi di input (touch, scroll, selezione), decisi dinamicamente dall’agente in base allo stato corrente dell’interfaccia e all’obiettivo dichiarato dall’utente.

La catena operativa che abbiamo descritto rende Gemini, di fatto, un agente generalista di UI automation, con capacità adattive che superano le logiche rigide degli strumenti di automazione tradizionali.

Relazione con Android 16 QPR3

I riferimenti ad Android 16 QPR3 indicano che il supporto a questo tipo di automazione non è relegato alla singola applicazione Google, ma richiede modifiche a livello di sistema operativo. È plausibile che siano stati introdotti:

Nuovi permessi granulari per consentire l’osservazione controllata dello schermo.

Sandbox dedicate agli agenti AI per limitare l’accesso a dati personali e riservati.

Meccanismi di interrupt prioritari che permettono all’utente di riprendere immediatamente il controllo.

Tutti elementi che suggeriscono un’integrazione profonda tra Gemini e il framework Android, con implicazioni dirette sulla sicurezza del sistema.

Modello agentico e supervisione umana

Le stringhe presenti nella beta suggeriscono che Gemini opera come agente supervisionato. Dal punto di vista ingegneristico, ciò implica che ogni sequenza di azioni sia eseguita in un contesto reversibile e monitorabile. L’utente può interrompere l’agente in qualsiasi istante, interrompendo la pipeline di input sintetici e ripristinando il controllo manuale.

L’approccio plasmato da Google risponde a un problema noto nei sistemi agentici: la difficoltà di prevedere il comportamento emergente in ambienti complessi. L’interfaccia grafica delle app non è statica, cambia in base alle varie versioni linguistiche e agli aggiornamenti via via distribuiti.

Un agente completamente autonomo rischierebbe di compiere azioni errate semplicemente a causa di una variazione minima nel layout. La supervisione umana diventa quindi una misura di mitigazione tecnica, non solo una scelta di design.

Trattamento dei dati e implicazioni di sicurezza

Uno degli aspetti più delicati riguarda la gestione dei dati visivi. L’uso di screenshot come input comporta che informazioni potenzialmente riservate siano elaborate fuori dal contesto locale.

Sembra che Google sia intenzionata a inserire anche un’opzione per consentire l’archiviazione e la revisione delle informazioni da parte di revisori umani per il miglioramento dei modelli.

Dal punto di vista della sicurezza applicativa, questo introduce diverse superfici di rischio:

Esposizione involontaria di dati “delicati”, visualizzati sullo schermo.

di dati “delicati”, visualizzati sullo schermo. Persistenza di informazioni contestuali che vanno oltre il singolo task.

che vanno oltre il singolo task. Ambiguità nella responsabilità del trattamento, soprattutto quando l’azione è eseguita “per conto” dell’utente.

Sono tutti aspetti che dovranno essere ben soppesati “in quel di Mountain View” prima dell’introduzione delle abilità di agente operativo contestuale in Gemini per Android.