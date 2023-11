Gestisci i tuoi risparmi con facilità grazie a Conto Key

Se stai cercando un modo conveniente per far crescere i tuoi risparmi, Conto Key potrebbe essere la soluzione ideale.

Questa offerta di Banca Progetto unisce la flessibilità di un conto corrente gratuito e remunerato al 2,5% fino al 31/03/2024 con la sicurezza di un conto deposito dal tasso d’interesse massimo del 4,75%.

Il conto corrente non impone costi extra o commissioni per l’utilizzo normale. Con un canone zero e un tasso di remunerazione allettante, offre inoltre una carta di debito MasterCard internazionale gratuita, rendendo gli acquisti in tutto il mondo facili e sicuri.

Operazioni bancarie comuni come addebiti ricorrenti SDD, bonifici SEPA e bonifici istantanei sono tutte prive di commissioni, semplificando ulteriormente la gestione finanziaria.

Conto Key di Banca Progetto: una panoramica completa sull’offerta

Il conto deposito di Conto Key è altamente personalizzabile, consentendo ai clienti di scegliere tra linee vincolate e svincolabili, adattando il piano alle proprie esigenze.

Con un tasso di interesse massimo del 4,75% su giacenze vincolate per 60 mesi, rappresenta un’opportunità per far crescere i risparmi nel tempo con uno dei rendimenti più competitivi sul mercato.

Il salvadanaio Conto Progetto all’interno di Conto Key offre flessibilità senza precedenti, consentendo l’accesso completo alle somme entro 32 giorni senza perdere interessi maturati.

Questo è un vantaggio significativo per coloro che desiderano risparmiare per obiettivi a lungo termine ma hanno bisogno di flessibilità finanziaria immediata.

L’apertura del conto è rapida e conveniente, possibile online in pochi passaggi, con la possibilità di cointestazione e richiesta diretta per i clienti esistenti. Conto Key è un alleato prezioso per chi cerca una gestione intelligente e redditizia dei propri risparmi.

