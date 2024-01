Gestisci il tuo denaro con facilità grazie all’innovativa Carta Veritas

La Carta Veritas MasterCard è un’opzione finanziaria all’insegna dell’innovazione, che offre diversi servizi bancari senza necessariamente aprire un conto corrente. Stiamo parlando di un’alternativa più accessibile e moderna ai classici conti bancari o postali.

Se vuoi richiedere la Carta Veritas, non è necessario entrare in una banca, poiché puoi farlo comodamente online tramite pochi e veloci passaggi.

Durante la procedura di richiesta, puoi personalizzare la tua carta con l’aggiunta di un testo insieme a nome e cognome, tipo un alias. Puoi inoltre scegliere tra l’IBAN nel Regno Unito o in Francia.

Con Carta Veritas MasterCard puoi gestire tutto online

Carta Veritas si distingue da altre soluzioni simili per la sua gestione completamente online, che ti consente il monitoraggio e il controllo delle tue spese in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. In questo modo, potrai gestire il tuo denaro in modo intelligente.

I servizi offerti sono diversi. Potrai effettuare prelievi e depositi di denaro contante presso gli ATM che accettano le carte MasterCard. Potrai pagare i tuoi acquisti sia online che nei negozi fisici, inviare e ricevere bonifici bancari e domiciliare le utenze.

Inoltre, puoi scegliere la versione a te più congeniale della Carta Veritas MasterCard, tra la Basic, la Classic o la Vip. In base a quella che sceglierai, potrai ottenere un rimborso sulle spese di carburante, sconti sui servizi VPN e accesso alle lounge aeroportuali completamente gratuito.

Insomma, questa carta prepagata MasterCard è l’opzione moderna e conveniente che stavi cercando per gestire il tuo denaro facilmente, libero da tutte le complicazioni legate a un normale conto corrente.

Se desideri veramente questa carta, non devi far altro che cliccare sul bottone qui sotto e poi su “Apri un conto in 5 minuti” in alto a destra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.