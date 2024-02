Gestisci il tuo denaro in modo intelligente con SelfyConto

Il mondo delle banche tradizionali ti ha deluso? Ti sei stufato di pagare costi eccessivi, di fare la fila allo sportello e di ricevere un’assistenza scadente al telefono? Se la risposta è sì, forse è il momento di cambiare e di provare SelfyConto, la soluzione smart e gratuita di Mediolanum Banca.

Si tratta di un conto corrente che ti offre tantissimi vantaggi, tra cui un interesse del 5% annuo lordo sui tuoi risparmi vincolati a 6 mesi.

SelfyConto: conto a canone zero e carta di debito gratuita

SelfyConto è un conto corrente che ti permette di risparmiare sui costi e di avere una carta di debito gratuita, comoda e sicura. Il canone è a zero fino a 30 anni o, se sei più grande, per il primo anno.

Inoltre, hai zero spese per i prelievi in area Euro e per le operazioni bancarie più comuni, come bonifici, addebiti utenze, F23, F24, MAV, RAV, ricariche telefoniche.

La carta di debito che ti viene fornita è personalizzabile con il tuo nome e il tuo colore preferito, e ti permette di pagare in qualsiasi negozio o sito web che accetta il circuito MasterCard. Puoi anche usare la carta per prelevare contanti presso gli sportelli automatici.

Come detto all’inizio, potrai ottenere un interesse del 5% annuo lordo sui tuoi risparmi vincolati a 6 mesi. Devi soltanto accreditare il tuo stipendio per attivare il conto deposito.

Questo significa che puoi far fruttare i tuoi soldi in modo certo e sicuro, senza dover investire in azioni o altri strumenti più complicati e rischiosi.

Il vincolo a 6 mesi non è però rigido: puoi svincolare i tuoi soldi quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati. Scopri di più sul sito ufficiale di Mediolanum Banca, a cui puoi accedere cliccando sul bottone qui sotto, e apri il tuo conto oggi stesso.