Gestisci le tue finanze con SelfyConto, il conto corrente online perfetto per te

Se vuoi avere il massimo della libertà e della sicurezza nella gestione del tuo denaro, SelfyConto è la soluzione che fa per te.

Si tratta di un conto corrente online offerto da Banca Mediolanum, che ti permette di gestire le tue finanze in modo semplice e veloce, sfruttando le potenzialità delle app e dei servizi digitali.

Con SelfyConto, puoi fare tutte le operazioni che vuoi, senza limiti e senza costi aggiuntivi, e accedere a una serie di vantaggi esclusivi.

SelfyConto: un conto ricco di opportunità

Se entri a far parte della community Selfy di Mediolanum, potrai usufruire di una gamma di prodotti finanziari, come prestiti, polizze e voucher, personalizzabili in base alle tue esigenze.

Inoltre, potrai sperimentare una nuova dimensione della banca digitale, con la possibilità di fare trading online e investire nei fondi comuni, sempre con la massima affidabilità e sicurezza.

SelfyConto ti offre anche tre tipi di carte: una carta di debito (Mediolanum Card), che puoi usare anche in versione digitale, una carta di credito (Mediolanum Credit Card) facoltativa, e una carta prepagata (Mediolanum Prepaid Card), che puoi ricaricare in un attimo. Tutte le carte ti consentono di prelevare gratuitamente in tutta l’area euro.

Il canone di SelfyConto è molto conveniente: è gratuito per il primo anno e per i clienti sotto i 30 anni. Per gli altri, il costo è di 79,20 euro all’anno o 3,75 euro al mese, ma puoi eliminarlo se sottoscrivi un prodotto finanziario o se hai un patrimonio investito di almeno 15.000 euro.

SelfyConto ti riserva anche delle offerte promozionali imperdibili: se accrediti lo stipendio o la pensione, puoi vincolare le tue somme a 6 mesi con un tasso del 5% annuo lordo per i primi tre mesi del 2024.

Non perdere tempo, apri subito SelfyConto e inizia a gestire le tue finanze con il conto corrente online perfetto per te.