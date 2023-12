GeVi Napoli - Bertram Derthona Tortona: dove guardare la partita

Il campionato di basket italiano si prepara a chiudere il 2023 con la sfida tra GeVi Napoli e Bertram Derthona Tortona. Si tratta di un match molto interessante, soprattutto considerando le recenti prestazioni deludenti di Napoli che, dopo un ottimo inizio di campionato e la conquista di una prima posizione provvisoria, ha iniziato a rallentare in modo evidente, registrando qualche sconfitta di troppo. Nel frattempo, Tortona è ancora indietro in classifica ed ha bisogno di una grande vittoria per chiudere il 2023.

La sfida del Pala Barbuto tra Napoli e Tortona può essere seguita in diretta streaming su DAZN. La partita è in programma sabato 30 dicembre alle 18.30. Si tratta di uno dei match “di cartello” della 14° giornata del campionato di basket italiano, trasmessa con una vera e propria maratona da DAZN.

Per seguire la sfida in streaming è sufficiente attivare il piano Start di DAZN, disponibile a 9,99 euro al mese. Con questo piano è possibile seguire tutto il campionato di basket italiano e tanti altri sport (per le partite di Serie A di calcio servono, invece, i piani Standard e Plus).

GeVi Napoli – Bertram Derthona Tortona è su DAZN

Per guardare in streaming GeVi Napoli – Bertram Derthona Tortona è possibile affidarsi a DAZN e, in particolare, alla versione Start che include il basket italiano ed europeo, la UFC, la boxe, il rugby e tanti altri sport. Questa versione di DAZN costa:

9,99 euro al mese scegliendo l’abbonamento annuale con pagamento in 12 rate mensili

scegliendo l’abbonamento annuale con pagamento in 12 rate mensili 13,99 euro al mese con l’abbonamento mensile senza vincoli

con l’abbonamento mensile senza vincoli 89,99 euro per un anno con l’abbonamento annuale e pagamento in un’unica soluzione

Tutti i contenuti di DAZN Start sono inclusi anche nei piani Standard e Plus che consentono l’accesso anche alle partite di Serie A, a partire da 30,99 euro al mese. Per i dettagli completi in merito alle offerte di DAZN è possibile accedere al sito ufficiale qui di sotto.

