Giovani correntisti: con Credem Link tanti vantaggi e carta di credito revolving

Giovani correntisti di tutta Italia, ecco il vostro momento di gloria. Se state cercando un conto corrente fatto apposta per le vostre finanze limitate, adesso c’è Credem Link, il conto corrente online gratuito di Banca Credem.

Questo conto è una sorta di miracolo finanziario: senza costi fissi, senza spese di apertura e, cosa incredibile, anche senza canoni mensili. Sì, lo so, sembra irreale, ma è tutto vero. Pensateci: niente di quello che avete nel portafoglio sparirà misteriosamente. Potrete tenere i vostri preziosi euro per le cose che contano davvero, tipo l’aperitivo del venerdì sera con gli amici.

Credem Link: un mare di vantaggi per giovani correntisti

Adesso, prendete nota, perché di seguito ci sono buoni motivi per cui dovreste ringraziare chiunque vi abbia consigliato Credem Link. Primo, addio canone annuo. Il vostro portafoglio potrà respirare un po’. Secondo, la carta di debito Mastercard vi consente di pagare, prelevare e acquistare online sempre e ovunque.

E poi, c’è anche l’app di Credem, da cui potete fare tutto ciò che volete, tipo visualizzare il saldo, i bonifici in e out, le ricariche del telefono.

Ovviamente, Banca Credem non vuole che i vostri acquisti online siano a rischio. Infatti, con il servizio 3D Secure, ogni transazione avrà una protezione extra contro frodi e accessi indesiderati. E se, tra l’altro, vi piace anche guadagnare mentre spendete, attivate il programma cashback, così qualcosa vi torna indietro.

Non finisce qui, perché Credem ha pensato anche a un supporto dedicato che non ti lascia mai da solo. Per qualsiasi dubbio o necessità, ci saranno sempre degli esperti pronti a rispondere a tutte le vostre domande.

Quindi, giovani correntisti, non rimanete indietro. Credem Link è la vostra occasione per far pace con il vostro portafoglio e iniziare a gestire al meglio i vostri risparmi. E non dite che non vi avevamo avvisato!