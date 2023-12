Gli Apple AirPods di 4ª generazione avranno la cancellazione del rumore

Il lancio degli AirPods di Apple anni fa ha rappresentato l’inizio di una nuova era. L’azienda di Cupertino con quella trovata fu in grado di mettere in ombra l’intera categoria, con nessun altro dispositivo della concorrenza capace di pareggiare i conti.

Gli auricolari wireless infatti esistevano prima ancora che arrivassero gli AirPods, ma da allora c’è davvero poco da fare: è dominio totale. Apple guadagna più soldi dalle sue cuffie rispetto a quanto fanno le altre aziende anche se ora è un po’ di tempo che non si vedono grandi aggiornamenti.

Stando a quanto riportato, alcuni cambiamenti potrebbero essere in programma per gli AirPods “non Pro”, ovvero quelli di 4ª generazione che arriveranno nel 2024.

Apple AirPods 2024, previsti alcuni aggiornamenti tra cui l’ANC sul modello “non pro”

Al momento, la gamma AirPods di Apple è composta da tre prodotti che sono quelli base di 2ª generazione, quelli di 3ª generazione e quelli Pro di 2ª generazione. Per quanto riguarda quelli base di 2ª generazione, il design resta quello classico, mentre quelli di 3ª generazione cambiano e non poco. Per quanto riguarda il modello Pro, c’è una differenza sensibile: la presenza della cancellazione attiva del rumore, detta anche ANC.

Questa è una caratteristica distintiva che è in grado di permettere agli utenti di isolarsi totalmente dai rumori di fondo concentrandosi solo sulla musica in ascolto. Tra il modello di base e quello Pro di 2ª generazione, si interpone il modello di 3ª generazione, che per molti non ha tanto senso.

Nel 2024, secondo un rapporto spuntato improvvisamente online, Apple potrebbe porre rimedio a questa situazione con due varianti di AirPods di 4ª generazione. Il design sarà aggiornato e le custodie di ricarica ridisegnate, tutto ovviamente con USB-C. La grande novità dovrebbe essere l’implementazione della cancellazione attiva del rumore anche su questo modello, che ricordiamo non apparterrà alla gamma Pro. Sarebbe la prima volta in assoluto.