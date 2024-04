Gli iPad Pro 2024 avranno i migliori display OLED in commercio

Fonti molto affidabili e vicine ad Apple, riferiscono di una grande riuscita dei prossimi iPad Pro, soprattutto lato display. A parlando è stato il CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC), Ross Young.

Un nuovo rapporto pubblicato lunedì proprio da Young afferma che i pannelli che verranno utilizzati per i tablet di Apple dovrebbero essere di gran lunga i migliori pannelli OLED sul mercato. Questi avranno tecnologia LTPO, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, stack tandem e beneficeranno di un sensibile assottigliamento del vetro, risultando ultrasottili e leggeri.

Come in molti hanno avuto modo di sentire dando ascolto alle varie indiscrezioni sul web, i nuovi iPad Pro (2024) saranno appunto i primi realizzati da Apple con a bordo un display OLED. Niente paura per l’efficienza: sebbene i pannelli abbiano un’elevata luminosità, la durata della batteria sarà molto lunga.

iPad Pro 2024, il momento si avvicina: specifiche e prospettive di vendita

Il rapporto pubblicato da Young sottolinea qualcosa di molto difficile da decifrare. Sebbene la variante iPad Pro da 11,1 pollici arriverà con un prezzo inferiore e si prevede che venderà più del modello top di gamma da 12,9 pollici, la produzione dei pannelli si è concentrata per larghi tratti proprio sul modello più grande. Ogni mese da febbraio a fine aprile di quest’anno sono stati prodotti più display da 12,9 pollici rispetto a quelli da 11,1 pollici.

A quanto pare tale discrepanza sarebbe dovuta ad un problema che Samsung, partner di Apple per la produzione dei display dei nuovi iPad, avrebbe avuto. L’azienda sudcoreana si è ritrovata a dover fare i conti con perdita di luminosità.

L’altro partner di Apple è LG Display e siccome produce tutti i pannelli da 12,9 pollici, c’è stato un dislivello notevole nella produzione. Per quanto riguarda le specifiche, i nuovi iPad Pro 2024 potrebbero essere i primi dispositivi di Apple a mostrare un processore M4. La maggior parte delle indiscrezioni danno per certo l’M3, ma nuovi rumor avrebbero messo la pulce nell’orecchio agli utenti.