Gli smartwatch Wear OS potranno usare Google Maps anche offline

Attraverso un aggiornamento preannunciato, i dispositivi dotati di sistema operativo Wear OS potranno utilizzare Google Maps anche offline.

Questa novità non è da poco, soprattutto per gli escursionisti che si trovano spesso in aree con una copertura cellulare scarsa se non assente. Sebbene gli sviluppatori non abbiano rivelato con precisione quali modelli di smartwatch sono interessati dall’aggiornamento, oltre al nuovo Pixel Watch 3 sembra possibile la copertura anche della generazione precedente.

Stando a quanto riportato dal sito SamMobile, si parla tanto del nuovo Samsung Galaxy Watch Ultra quanto del più datato Galaxy Watch 4, sul mercato dall’ormai lontano 2021.

Google Maps anche offline? Attenzione allo spazio disponibile sullo smartwatch

Una volta che lo smartwatch ottiene l’aggiornamento, aprendo Google Maps l’utente riceve un messaggio: questo fa riferimento al download delle mappe, poi disponibili offline.

Secondo chi ha potuto già testare la nuova funzione, le mappe intorno alla zona di residenza dell’utente vengono scaricate in locale automaticamente. Appena il dispositivo ha la possibilità di connettersi con lo smartphone andrà a scaricare anche quelle individuate sul telefono stesso. Il tutto si traduce con la possibilità, attraverso Wear OS e accesso a una linea Wi-Fi, di poter ottenere qualunque tipo di mappa per escursioni in aree non coperte da linea telefonica.

Con la possibilità di accedere a Google Maps offline, lo spazio di archiviazione degli smartwatch diventa un parametro molto più importante rispetto al passato. Fortunatamente, anche per i dispositivi con meno memoria, risulta possibile intervenire sulle mappe scaricate eliminando quelle superflue.

Il lancio di questa interessante funzione arriva giusto qualche settimana prima del lancio di Apple Watch 10 e Apple Watch Ultra 3, con una sfida tra Apple e Google in questo settore che si preannuncia a dir poco avvincente.