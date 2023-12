Gmail consente ora di annullare l'iscrizione alle mail con un tocco

Già alcune settimane fa era spuntata sul web una novità molto interessanti: Google stava lavorando per introdurre un nuovo modo più semplice per annullare le iscrizioni alle e-mail all’interno dell’app Gmail. Stando a quanto riportato dalle ultime informazioni, l’azienda avrebbe iniziato senza alcun preavviso a rilasciare questa nuova soluzione.

Dando un’occhiata all’applicazione dedicata alle e-mail per il sistema operativo iOS, qualcuno avrebbe individuato un nuovo pulsante “annulla iscrizione“. Questo sarebbe stato posizionato, appena sotto la riga dedicata dell’oggetto delle mail, esattamente sopra il contenuto scritto. Alcune immagini testimoniano perfettamente tutto ciò.

Gmail adesso consente di annullare rapidamente le iscrizioni alle e-mail

Questa novità appena introdotta rappresenta un metodo rapido e semplice per annullare l’iscrizione alle newsletter in maniera semplice ed intuitiva direttamente dal proprio smartphone.

In precedenza gli utenti dovevano fare tutto mediante un procedimento più indaginoso. Era infatti necessario toccare il menu a tre punti nella parte superiore della messaggio ricevuto tramite Gmail e in un secondo momento scegliere la voce “annulla iscrizione”. Un’altra soluzione per procedere era quella di scorrere fino alla fine del contenuto per trovare il collegamento “annulla iscrizione” che il mittente della mail in questione di solito lascia.

Questa nuova feature richiede dunque solo un tocco, nessuno scorrimento e nessuna apertura di menu. Tutto ciò in sostanza è simile al pulsante di annullamento dell’iscrizione presente all’interno della versione web, che esattamente si trova sotto la riga dell’oggetto e accanto ai dettagli del mittente.

Sfortunatamente per gli utenti Android, non si nota almeno per il momento alcun nuovo pulsante di annullamento. È un peccato dato che il sistema operativo del robottino verde è quello di riferimento con il quale peraltro nasce proprio Gmail.

Inoltre, non si tratta della prima volta che Google introduce una nuova funzionalità prima su iOS e poi su Android. Staremo a vedere entro quanto tempo arriverà la feature anche sul sistema operativo di BigG.