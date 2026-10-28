Godeal24 Halloween Sale: Office 2024 a 22,99€ e Windows 11 Pro a 12,25€

In occasione di Halloween, Godeal24 propone una nuova campagna promozionale dedicata ai software per PC, con prezzi scontati su Microsoft Office, Windows e numerosi programmi per la produttività. La Halloween Crazy Sale anticipa il periodo delle offerte del Black Friday e rappresenta un’occasione per aggiornare il proprio computer o acquistare nuove licenze senza attendere le promozioni di novembre.

Tra le offerte principali troviamo Office 2024 Pro Plus per 1 PC a 22,99 euro, nella versione destinata a un singolo PC. Per chi deve utilizzare la suite su più computer è disponibile anche un pacchetto da 5 licenze per PC a 99,95 euro, equivalenti a 19,99 euro per PC. Una soluzione interessante per professionisti, piccoli uffici e utenti che hanno necessità di installare Office su diverse postazioni.

La promozione comprende anche Windows 11 Pro a 12,25 euro, una proposta rivolta a chi desidera installare il sistema operativo Microsoft su un computer compatibile. Per chi deve aggiornare sia Windows sia la suite per l’ufficio, Godeal24 mette a disposizione anche pacchetti combinati che permettono di acquistare entrambi i prodotti a un prezzo complessivo ridotto.

Le licenze vengono distribuite in formato digitale, con consegna dei codici tramite posta elettronica, senza necessità di attendere spedizioni fisiche. Tutte le offerte sono consultabili nella pagina dedicata alla Godeal24 Halloween sale, dove è possibile verificare disponibilità e condizioni della promozione.

Microsoft Office 2024 in offerta: licenze a partire da 22,99 euro

Uno dei prodotti più interessanti della campagna è Microsoft Office 2024 Professional Plus, la suite dedicata alla produttività che comprende le principali applicazioni Microsoft per la gestione di documenti, fogli di calcolo e presentazioni.

La promozione include diverse configurazioni, pensate sia per chi utilizza un solo computer sia per chi deve attrezzare più postazioni di lavoro.

La possibilità di acquistare più licenze a un prezzo unitario inferiore può risultare particolarmente utile per le piccole attività e per chi gestisce più computer. Prima dell’acquisto è comunque opportuno verificare la tipologia di licenza, i dispositivi supportati e le modalità di attivazione previste per ciascun prodotto.

Windows 11 Pro a 12,25 euro: tutte le offerte disponibili

La Halloween Crazy Sale coinvolge anche Windows 11, con prezzi dedicati alle edizioni Home, Professional ed Enterprise. In particolare, Windows 11 Pro viene proposto a 12,25 euro per una singola chiave di attivazione.

Sono inoltre disponibili pacchetti multipli con un costo unitario progressivamente inferiore, oltre ad alcune versioni LTSC destinate a esigenze specifiche.

Per chi sta valutando il passaggio a Windows 11, è importante verificare preventivamente la compatibilità hardware del computer con i requisiti richiesti da Microsoft.

Le edizioni Enterprise e LTSC, inoltre, sono destinate a scenari di utilizzo differenti rispetto alle tradizionali versioni Home e Pro. È quindi consigliabile controllare attentamente i termini di licenza prima di procedere con l’acquisto.

Windows 11 e Office 2024 insieme: i pacchetti con codice sconto SGO62

Per chi desidera aggiornare sia il sistema operativo sia la suite di produttività, Godeal24 propone anche una selezione di pacchetti Windows + Office, acquistabili nell’ambito della promozione di Halloween.

Il bundle principale comprende Windows 11 Pro e Office 2024 Professional Plus a 32,95 euro, una combinazione che permette di ottenere entrambi i prodotti con un’unica operazione d’acquisto.

Per le offerte di questa sezione viene indicato il codice promozionale SGO62, da utilizzare secondo le condizioni riportate sul sito.

Le combinazioni disponibili sono:

Questi pacchetti possono essere presi in considerazione da chi sta configurando un nuovo PC o desidera aggiornare una postazione esistente, scegliendo la combinazione più adatta alle proprie esigenze.

Altri software in promozione: PDF, backup e strumenti per PC

Oltre ai prodotti Microsoft, Godeal24 include nella Halloween Crazy Sale diversi programmi dedicati alla manutenzione del computer, alla sicurezza e alla gestione dei file.

La selezione comprende strumenti per modificare documenti PDF, creare copie di sicurezza, gestire i driver e ottimizzare alcune attività quotidiane.

Tra le offerte segnalate troviamo:

>>> Consulta altri software

Perché acquistare su Godeal24

Godeal24 offre la consegna dei codici prodotto digitali via e-mail, eliminando la necessità di attendere le spedizioni fisiche. Il negozio fornisce inoltre assistenza tecnica per domande relative all’installazione e all’attivazione. La sua valutazione su Trustpilot, pari a 4,8 stelle, offre un ulteriore punto di riferimento per gli acquirenti che stanno confrontando i rivenditori di software.

Per gli utenti che desiderano aggiornare la configurazione del proprio PC, la Halloween Crazy Sale riunisce in un unico posto Windows, Office e una serie di strumenti complementari. Prima di effettuare l’ordine, si consiglia di verificare i prezzi attuali, i termini di licenza, la compatibilità dei dispositivi e le condizioni della promozione sul sito Halloween Crazy Sale di Godeal24.

Per informazioni o assistenza è possibile contattare il servizio clienti all’indirizzo service@godeal24.com.

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