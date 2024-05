Goditi i vantaggi di Revolut Premium per 3 mesi gratis

Con Revolut puoi ottenere un conto online sicuro, versatile e conveniente. Grazie all’attuale promozione, puoi approfittare di 3 mesi gratuiti del Piano Premium e scoprire un nuovo modo di gestire le tue finanze in modo semplice e intuitivo. Registrati oggi stesso e ottieni tutti i vantaggi del conto Premium senza costi aggiuntivi.

Ma che vantaggi puoi avere con Revolut Premium?

Il Piano Premium ti offre un livello superiore di sicurezza grazie a una Carta fisica personalizzata e carte virtuali usa e getta per le tue transazioni online. Avrai il controllo totale delle tue spese tramite notifiche in tempo reale e la gestione intuitiva dell’app.

Con questo piano sei protetto grazie all’assicurazione medica globale, alla copertura per acquisti fraudolenti online e a una protezione specifica per i viaggiatori, come l’assicurazione per bagagli smarriti e sport invernali.

Il conto multivaluta ti consente di effettuare cambi valuta senza commissioni, e puoi goderti prelievi gratuiti fino a 400 euro al mese in tutto il mondo. In più, viaggiare è ancora più piacevole con l’accesso alle lounge aeroportuali e l’assistenza globale 24/7 tramite app. Non mancano i vantaggi esclusivi come il cashback fino al 5% sugli alloggi, lo sconto del 20% sui bonifici internazionali e vantaggi unici nel trading di criptovalute.

Se vuoi provare il mondo Revolut, il Piano Standard è completamente gratuito, senza canone mensile, e include una Carta fisica gratuita e la possibilità di creare carte virtuali usa e getta per una maggiore sicurezza. Ma grazie alla promozione del momento puoi avere Premium per 3 mesi in modo completamente gratuito. Basta registrarti cliccando il pulsante qui sotto.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità unica di provare il Piano Premium di Revolut gratuitamente. Dopo il periodo promozionale, puoi scegliere di continuare con Premium a 9,99 euro al mese o passare al Piano Standard senza canone mensile. Visita il sito e apri il tuo conto prima che questa offerta termini.