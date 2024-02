Il festival di Sanremo è iniziato nel miglior modo possibile, superando in termini di ascolti anche le più rosee aspettative. Se l’evento musicale condotto da Amadeus ha fatto breccia nel tuo cuore, dovresti goderti i restanti appuntamenti (compresa la finale di sabato 10 febbraio) alla massima qualità: in 4K. E puoi farlo senza spendere una cifra esorbitante: oggi puoi infatti approfittare di ottimi sconti su Fire TV Stick 4K (-43%) e 4K Max (-34%).

E ricorda che i dispositivi Amazon, compresa la versione Lite (anch’essa in sconto), sono perfetti per qualsiasi piattaforma di streaming, comprese Netflix, Prime Video, Apple TV+, NOW, DAZN e Disney+.

Fire TV Stick 4K e non solo: che sconti su Amazon!

Fire TV Stick Lite

Streaming in Full HD

Telecomando vocale Alexa | Lite incluso

Formati video: HDR, HDR10, HDR10+, HLG

Archiviazione: 8GB

Wi-Fi 5

Fire TV Stick 4K (2023)

Streaming in 4K Ultra HD con supporto a Dolby Vision, HDR10+ e Dolby Atmos

Telecomando vocale Alexa

Archiviazione 16GB

Memoria RAM 2GB

Wi-Fi 6

Fire TV Stick 4K Max (2023)

Il lettore multimediale più potente di Amazon

Streaming 4K Ultra HD con Dolby Vision, HDR10+ e Dolby Atmos

Telecomando vocale Alexa | Enhanced Edition

Archiviazione 16GB

Memoria RAM 2GB

Modalità ambiente

Wi-Fi 6E

Amazon Fire TV Cube

Due volte più potente dello Stick 4K Max grazie al processore octa-core

Risoluzione 4K e supporto dei formati Dolby Vision, HDR, HDR 10, HDR 10+, HLG

Audio con supporto Dolby Atmos

Telecomando Vocale Alexa | Enhanced Edition

16GB di aerchiviazione

2GB di RAM

Wi-Fi 6E e porta Ethernet

