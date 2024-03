Goditi Sky su NOW: Intrattenimento e Sport da 6,99€

Vuoi avere accesso illimitato ai programmi Sky senza vincoli di un tradizionale abbonamento via satellite? NOW ti offre proprio questo: un servizio streaming che ti consente di godere dei tanti contenuti Sky con la massima flessibilità e comodità. A partire da soli 6,99€ al mese, puoi avere un mondo di intrattenimento senza precedenti, direttamente sul tuo dispositivo preferito: che si tratti di un PC, uno smartphone, un tablet, una console da gioco o una smart TV.

NOW: la rivoluzione dello streaming

NOW trasforma il modo di vivere l’intrattenimento domestico. Con una connessione Internet di almeno 10 Mbps, puoi accedere a tutto ciò che Sky ha da offrire, senza necessità di decoder o impianti satellitari. Puoi scegliere tra diversi pacchetti pensati per adattarsi a ogni tuo gusto e necessità.

Con NOW, il catalogo Sky è infatti a tua completa disposizione. Se sei un fanatico delle serie TV, il Pass Entertainment + Cinema è ciò che fa per te: potrai accedere a serie internazionali di successo, tra cui “True Detective Night Country”, “The Last of Us” e l’iconico “Il Trono di Spade”, oltre ai suoi entusiasmanti spin-off come “House of The Dragon”. Per non parlare di una libreria di oltre 1000 film, dai classici senza tempo alle ultime uscite.

Se invece sei un appassionato di sport, il Pass Sport è la scelta ideale. Immagina di poter seguire tre partite di Serie A a turno, tutto il calcio di Serie B e C, gli appassionanti match del calcio europeo, la Formula 1, il tennis, il basket NBA e molto altro ancora.

Ma il vero punto di forza di NOW è la sua flessibilità: puoi decidere se impegnarti per 12 mesi o preferire la libertà di disdire il servizio in qualsiasi momento. Con prezzi a partire da 6,99€ al mese, a seconda del pacchetto scelto, NOW mette al primo posto le tue esigenze, offrendoti la libertà di goderti i contenuti preferiti senza vincoli.

Non aspettare di più: visita la pagina dedicata di NOW e seleziona il Pass che preferisci. Scopri la comodità e la qualità dello streaming Sky con NOW, e trasforma ogni momento in un’occasione di puro intrattenimento per te e tutta la tua famiglia.