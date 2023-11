Google cambia i colori di Maps, gli utenti non sono contenti

La fine del 2023 sarà emblematica per le novità che porterà Google ai suoi utenti, comprendendo tutte le applicazioni proprietarie. Una delle più interessate è Maps, che ha riportato tantissimi aggiornamenti nel corso dell’anno.

Ora sta lanciando la sua nuova gamma di colori e a quanto pare tutto ciò non piacerebbe agli utenti. Sebbene i cambiamenti apportati dall’azienda non siano troppo drastici, le nuove colorazioni che riguardano Google Maps hanno colto di sorpresa il pubblico, che infatti avrebbe storto il naso.

Sul web sono tantissimi i post che riguardano proprio le varie scelte cromatiche adottate per la celebre applicazione di navigazione. Le strade che ad esempio prima erano raffigurate con il colore bianco, sono diventate grigie. Il colore blu adottato per il mare e per ogni corso d’acqua è adesso più chiaro mentre invece le aree di verde hanno una tonalità nettamente più scura rispetto a prima.

Google Maps cambia colori, gli utenti sono infastiditi

Sono cambiati un po’ di cose in Google Maps, che oggi ad esempio mostra un indicatore del percorso di un blu molto più luminoso e, per qualcuno, fastidioso. Per tutti coloro che sono abituati ad utilizzare l’applicazione, tutto ciò potrebbe rivelarsi davvero strano.

Molti utenti infatti hanno esposto la propria opinione sui forum e sui social, ritenendo che ora le strade siano difficili da identificare a bordo di Google Maps. Una delle lamentele più grandi riguardanti i colori tratta la difficoltà nel visualizzare i dettagli sulla mappa visto che rispetto a prima sono più sbiaditi.

Al momento non è chiaro il perché di tale scelta da parte di Google. L’azienda ha scelto improvvisamente di cambiare i colori di Maps e a quanto pare non ci saranno altre novità che possano riportare le vecchie abitudini indietro. La fase di rinnovamento continua e tutti dovranno abituarsi una volta per tutte.