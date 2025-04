Google Discover arriva sui PC e cambia tutto

Google Discover, il feed di notizie selezionate automaticamente da Big G per ogni singolo utente Android, sta finalmente arrivando sui computer desktop e laptop, segnando una svolta nel modo di accedere ai contenuti online.

Durante l’evento Search Central Live di Madrid, Google ha annunciato che il suo celebre feed personalizzato, già apprezzato su dispositivi mobili, sarà integrato anche nella pagina iniziale di ricerca per browser desktop. Questo cambiamento promette di trasformare l’esperienza di scoperta delle notizie per milioni di utenti.

Discover su PC: come funziona

Il percorso verso l’introduzione di Google Discover sui desktop, all’interno del browser Chrome, ha avuto inizio nel 2023, quando l’azienda ha avviato i primi test sulla pagina principale di Google.com. Attualmente, alcuni utenti negli Stati Uniti stanno già ricevendo notifiche con il messaggio “Un nuovo modo di esplorare i tuoi interessi”, che segnala l’attivazione della funzionalità.

Per utilizzare questa innovazione, è necessario attivare la cronologia delle ricerche e l’attività web e app, con la possibilità di disattivare l’opzione per chi preferisce mantenere l’interfaccia classica.

Il nuovo feed personalizzato si distingue per la capacità di suggerire contenuti in base agli interessi dell’utente senza richiedere ricerche attive. Articoli, video e altre risorse vengono selezionati automaticamente in base alle preferenze e alla cronologia di ricerca e di navigazione.

Questo approccio anticipa le esigenze informative, offrendo un’esperienza più fluida e intuitiva rispetto alla ricerca tradizionale, che richiede l’inserimento manuale di query.

Benefici per editori e utenti

Dal punto di vista degli editori, l’introduzione di Google Discover sui desktop rappresenta un’opportunità unica per ampliare il proprio pubblico. Clara Soteras, professore associato di Giornalismo all’Università di Barcellona, intervenendo durante l’evento Search Central Live ha sottolineato come questa espansione possa influenzare profondamente le strategie di distribuzione dei contenuti, permettendo di raggiungere utenti senza dover fare affidamento esclusivamente sulle ricerche attive.

Per gli utenti, il vantaggio principale risiede nella possibilità di scoprire contenuti rilevanti e aggiornati senza sforzo, arricchendo l’esperienza di navigazione da desktop esattamente come succede da qualche anno da mobile.

Quando arriva Discover sui PC

Nonostante l’entusiasmo, Google non ha ancora fornito una data ufficiale per il lancio globale della funzionalità. La fase di test negli Stati Uniti rappresenta solo l’inizio di un rollout che dovrebbe presto coinvolgere altri mercati. Questo sviluppo si inserisce nella strategia di Google di consolidare la propria posizione come piattaforma principale per la scoperta di contenuti, con e senza una ricerca attiva da parte dell’utente.