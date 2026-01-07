Google Drive fa marcia indietro: torna il design Material 3 Expressive

Google Drive su Android implementa un aggiornamento visivo significativo che riporta in auge il design Material 3 Expressive, un elemento estetico già testato e poi ritirato.

Questa modifica server-side affina l’interfaccia per un aspetto più contenuto e armonioso, rendendo il servizio di storage cloud di Google ancora più appealing per chi lo utilizza intensivamente. Il cambiamento appare nella versione 2.25.497.5 dell’app su dispositivi Android, migliorando la percezione quotidiana senza stravolgere le operazioni di base.

Secondo quanto riportato dal sito 9to5Google, il ritorno al design Material 3 Expressive comporta anche una ricollocazione dell’elenco dei file all’interno di un contenitore dedicato, con padding accresciuto sui lati sinistro e destro per garantire forme più equilibrate e dimensioni ottimali.

Gli indicatori di selezione nelle sezioni My Drive e Computers subiscono un restringimento, eliminando spessori eccessivi e favorendo un layout snello che esalta la leggibilità su schermi AMOLED o LCD di varie risoluzioni. Pertanto, navigare tra cartelle, documenti Google Docs, fogli Sheets o presentazioni Slides risulta più intuitivo, specialmente per utenti Google Workspace che gestiscono grandi volumi di dati condivisi con team remoti.

Nuovo design e non solo: altre novità in vista per Google Drive

Google Drive si conferma un pilastro dell’ecosistema Google, integrandosi fluidamente con Gmail per allegati automatici, Google Foto per backup illimitati su piani premium e Google Meet per condivisioni rapide durante chiamate video.

Questo restyling risponde a feedback raccolti dopo il rollback iniziale del design, dimostrando come Google iteri costantemente sui dettagli per competere con Dropbox, Microsoft OneDrive e iCloud di Apple. Anche account gratuiti con 15GB di storage base traggono beneficio da questa uniformità, che riduce affaticamento visivo durante sessioni prolungate su smartphone Pixel o Samsung Galaxy.

Secondo Android Police Google potrebbe presto aprire a storage espanso sui piani base e feature AI-driven presto. Il contenitore file e padding sinistro-destro creano profondità in stile 3D, simile a Calendar, ottimizzando multitasking su Android 16. La uniformità con Photos e Meet rafforza workflow ibridi, dove anteprime e condivisioni fluide dominano.