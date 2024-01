Google lancia Art Selfie 2 con AI generativa e oltre 25 stili

Google Arts & Culture ha introdotto una versione aggiornata di Art Selfie, strumento che utilizza l’AI per inserire i selfie degli utenti nelle opere d’arte. Chiamata Art Selfie 2, la nuova esperienza consente alle persone di vedersi raffigurate in più di 25 stili storici e culturali, a cui ne vengono aggiunti altri regolarmente. Art Selfie 2 non si limita a trovare corrispondenze simili negli archivi di dipinti, come accadeva per la versione precedente. Questa utilizza l’intelligenza artificiale generativa per trasformare i selfie. Gli utenti possono scegliere uno stile, come un esploratore sul Monte Everest o un cavaliere medievale in armatura. Come riporta Big G, il selfie viene analizzato e trasformato in una nuova immagine dettagliata, coerente con le indicazioni dell’utente.

Art Selfie 2: strumento a tutto tondo per l’apprendimento culturale

Oltre a un remix visivo creativo, Art Selfie 2 fornisce un contesto educativo per ogni stile. Vengono visualizzati fatti sui movimenti artistici, periodi storici o luoghi che sono serviti da ispirazione. Gli utenti possono fare clic per esplorare ulteriori storie, artefatti e scoperte culturali dei partner di Google Arts & Culture. Come spiegato dalla stessa azienda di Mountain View nel suo blog: “Art Selfie 2 è molto più che semplici selfie da condividere. È anche una porta d’accesso all’apprendimento culturale. Ogni stile fornisce fatti di attualità mentre viene generata l’immagine. Una volta trasformato il tuo selfie, puoi anche scoprire storie, artefatti e altro ancora correlati dai nostri partner. Fai clic su “leggi di più” nella schermata dei risultati per esplorare i movimenti artistici, i periodi storici o i luoghi remoti che hanno ispirato il tuo nuovo look”. Secondo Google Art Selfie 2 offre infatti un’esplorazione culturale interattiva.

Tale piattaforma si unisce alla funzionalità Art Remix di Big G, che sfrutta anche l’intelligenza artificiale generativa. Tale strumento consente agli utenti di sfidare altre persone a descrivere e reimmaginare le opere d’arte esistenti. Entrambi gli strumenti offrono nuovi modi per interagire con le opere creative e la storia del mondo attraverso la tecnologia. Art Selfie 2 è già disponibile per Android e iOS tramite l’app Google Arts & Culture, a livello globale.