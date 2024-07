Google Maps: avvisi per ascensori rotti e problemi di accessibilità

Un nuovo aggiornamento a Google Maps offrirà aiuto agli utenti per quanto riguarda problemi di accessibilità, come ascensori rotti e non solo.

Questa soluzione è stata pensata per aiutare persone in sedia a rotelle, per poter sapere in anticipo se un luogo è realmente accessibile o se vi sono potenziali ostacoli sul tragitto. L’aggiornamento, disponibile in tutte le versioni dell’app (Android, iOS e desktop) inizialmente riguarderà solo alcune città selezionate come Brisbane, Boston, Budapest, New York e Parigi. In caso di assenza di problemi e bug, con tutta probabilità, presto la funzione sarà disponibile in un numero maggiore di città.

Problemi di accessibilità: Google Maps lavora per rendere i movimenti più agevoli a chi si muove in sedia a rotelle

Per accedere ai nuovi avvisi di accessibilità, è indispensabile aver attivato la preferenza dei percorsi accessibili in sedia a rotelle in Mappe. Per fare ciò è necessario inserire la posizione desiderata in Google Maps, quindi toccarei tre punti nell’angolo in alto a destra, accanto alla posizione di partenza.

Da qui è necessario andare in Opzioni, toccando poi Accessibile in sedia a rotelle. Così facendo, all’utente viene proposto un avviso accanto alle opzioni di percorso, con l’eventuale segnalazione di problemi di accessibilità. Una funzione che, per chi ha difficoltà a muoversi nelle aree urbane, può rappresentare una vera e propria svolta.

Google ha lavorato in maniera eccellente sull’app negli ultimi mesi, fornendo una serie di implementazioni molto apprezzate dall’utenza. Lo scorso mese di maggio, gli sviluppatori hanno lavorato duramente sul design di Google Maps con un profondo restyling.

Negli ultimi giorni, invece, è stato aggiunto il tachimetro su iOS e CarPlay, rendendo l’app ancora più fruibili nel contesto dell’ecosistema Apple.