Google Maps: finalmente il tachimetro su iOS e CarPlay

Google Maps negli anni è migliorata tantissimo come principale applicazione di navigazione per gli smartphone e sui sistemi all’interno delle automobili. La piattaforma offre da tempo la comodità di visualizzare i limiti di velocità e un tachimetro in tempo reale sui telefoni Android e su Android Auto. Ora Google sta espandendo questa funzionalità anche ai dispositivi iOS e a CarPlay.

Google ha confermato che le funzionalità di monitoraggio della velocità sono in fase di implementazione per tutti gli utenti a livello globale. Questo significa che dovrebbero essere presto disponibili per tutti. Gli utenti che usano un iPhone e non hanno ancora notato questa funzionalità, devono semplicemente attivarla.

Google Maps porta il tachimetro a bordo di iOS e su Apple CarPlay

Chi non vedesse sul suo iPhone il tachimetro, deve solo aprire l’app Google Maps, toccare l’immagine del profilo, andare su Impostazioni, su Navigazione e infine scegliere Opzioni di guida. Questo porterà all’attivazione del tachimetro.

Una volta abilitate queste impostazioni, il tachimetro viene visualizzato come un’icona mobile nell’angolo in basso a sinistra della schermata di navigazione durante la guida. La nuova aggiunta fornisce all’utente alla guida i dati sulla velocità in tempo reale e cambia colore se la velocità supera il limite della strada che si sta percorrendo. Ciò rende dunque più semplice per i conducenti monitorare la propria velocità senza distogliere l’attenzione dalla strada.

Google sottolinea che il tachimetro incluso in Maps è stato pensato solo a scopo informativo, riconoscendo che alcuni fattori esterni potrebbero essere causa piccole discrepanze tra la velocità letta dall’app e la velocità effettiva del veicolo. Pertanto, i conducenti dovrebbero sempre fare affidamento sul tachimetro del proprio veicolo per una conferma precisa della velocità. Questa è una novità che gli utenti iOS ed Apple in generale attendevano da diverso tempo. Finalmente Google li ha accontentati rendendola disponibile.