Google Maps: nuova funzione per guida sicura e minore consumo delle batterie

Buone notizie per chi utilizza abitualmente Google Maps per potersi orientare durante l’utilizzo di un veicolo.

Una nuova funzionalità, infatti, promette di rendere la guida più sicura e, allo stesso tempo, di consumare meno le batterie dello smartphone. L’aggiornamento in questione, che riguarda sia utenti Android che iOS, viene indicata come Glanceable directions (qualcosa traducibile come “indicazioni a colpo d’occhio“).

Essa include la presenza di un ETA (Estimated Time of Arrival) disponibile direttamente dalla schermata di blocco del dispositivo. A livello pratico, questa informazione è utile non solo con veicoli, ma anche durante passeggiate o escursioni in bicicletta.

Proprio la possibilità di ottenere queste informazioni senza sbloccare il display permette, allo stesso tempo, di non distrarsi e di limitare il consumo della batteria. Un doppio vantaggio che, per gli utenti più assidui di Maps, potrebbe risultare un salto avanti notevole per fruibilità e comodità del servizio.

Google Maps resta una priorità assoluta per gli sviluppatori dell’azienda

Come chiarito da Google, i dati raccolti attraverso Glanceable directions saranno raccolti per contribuire a migliorare l’applicazione. Ciò, però, non deve sorprendere più di tanto, visto che si tratta di una prassi in questo contesto.

Il colosso di Mountain View sembra continuare a puntare con forza su Google Maps, nonostante si tratti già di un’app considerata al top del settore. Giusto qualche settimana fa, per esempio, è stata introdotta un’altra funzione per migliorare l’esperienza utente durante la navigazione nei tunnel grazie al Bluetooth. Google, inoltre, ha dimostrato il suo impegno sull’app ideando un sistema per bloccare il proliferare di recensioni false delle attività commerciali.

Con tutta probabilità, magari anche in vista di alcune novità legate all’Intelligenza Artificiale, Google Maps potrebbe riservarci ulteriori sorprese nei prossimi mesi.