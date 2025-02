Google Messaggi: arriva la possibilità di avviare chiamate su WhatsApp

Google sta lavorando a una nuova integrazione tra Google Messaggi e WhatsApp, rendendo ancora più semplice avviare chiamate video senza dover passare per Google Meet. La novità è stata scoperta all’interno della versione 20250131 dell’app, grazie al consueto teardown dell’APK condotto da AssembleDebug.

Un’opzione più comoda per gli utenti

Gli utenti che fanno partire ora una videochiamata da Google Messaggi, vengono riportati direttamente a Google Meet. Coloro che non hanno questa piattaforma sono dunque costretti ad installarla per poter rispondere. Proprio per questo motivo, Google ha pensato ad una novità: ci sarà la possibilità di scegliere WhatsApp come alternativa, un’opzione più pratica visto che l’app di Meta è molto più diffusa rispetto a Meet.

Gli utenti che usano Google messaggi hanno un testo “telecamera” che ora fornire due opzioni diverse:

Avviare una chiamata con Google Meet , come avviene già oggi;

, come avviene già oggi; Avviare una chiamata con WhatsApp, eliminando la necessità di scaricare un’app aggiuntiva.

Nel caso in cui l’utente dall’altro lato non dovesse avere WhatsApp, riceverà una notifica utile per il download della piattaforma. Praticamente si tratta dello stesso modus operandi che avviene nel caso in cui il destinatario non avesse Google Meet, ma è ovvio che con WhatsApp le probabilità che l’app non sia installata, sono più remote.

Ancora qualche limitazione

Almeno per il momento, la funzione sembra essere limitata alle chat individuali: per le chiamate di gruppo, Google Meet resterà l’unica opzione disponibile. Questo potrebbe cambiare con le versioni future, ma per ora l’integrazione con WhatsApp è pensata solo per le conversazioni uno a uno.

Quando arriverà l’aggiornamento

Al momento non ci sono indicazioni ufficiali su quando questa funzione verrà rilasciata al pubblico. Essendo ancora in fase di sviluppo, potrebbe subire modifiche o ritardi prima dell’integrazione definitiva.

Quello che è certo è che si tratta di una novità utile, che renderà Google Messaggi più versatile e in linea con le abitudini degli utenti, che già oggi utilizzano WhatsApp come principale app di messaggistica e chiamate.