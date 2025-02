Google Messaggi testa una funzione per scoprire chi vi ignora

Uno dei più grandi motivi di nervosismo quando inviamo un messaggio, proviene dall’essere ignorati. Ci sono infatti tante persone che leggono all’interno di una conversazione senza però dare un cenno. Google Messaggi sta lavorando proprio per questo motivo, ovvero concedere agli utenti la possibilità di verificare chi ha letto effettivamente i loro messaggi all’interno di un gruppo.

Più trasparenza nelle chat di gruppo di Google Messaggi

Attualmente, Google Messaggi mostra lo stato di consegna e lettura solo nelle conversazioni one-to-one. Nei gruppi, invece, il sistema è meno preciso: o tutti i partecipanti hanno letto il messaggio, oppure non viene mostrato nulla. Con il nuovo aggiornamento, Google sembra voler offrire maggiore chiarezza, simile a quanto già accade su altre piattaforme come WhatsApp e Telegram.

Secondo l’analisi di Android Authority, la nuova interfaccia della funzione “Dettagli messaggio” permetterà di visualizzare:

Chi ha ricevuto il messaggio ;

; Chi lo ha letto , con nomi e immagini profilo;

, con nomi e immagini profilo; Interagire direttamente con gli utenti del gruppo, basterà toccare la loro foto profilo per scrivergli in privato o per telefonargli.

Un passo in avanti nella gestione dei messaggi

Fino a oggi, premendo a lungo su un messaggio in Google Messaggi era possibile vedere solo un timestamp genericocon l’orario di invio e consegna. Con il nuovo aggiornamento, il livello di dettaglio aumenterebbe sensibilmente, consentendo agli utenti di capire con esattezza chi ha visto il messaggio e chi no.

Questa funzione potrebbe risultare particolarmente utile per le chat di lavoro o i gruppi di amici, dove spesso si aspetta una risposta importante senza sapere se il messaggio è stato effettivamente visualizzato.

Quando arriverà questa novità su Google Messaggi

La nuova schermata dei dettagli del messaggio è stata individuata nella versione beta messages.android_20250223_01_RC00.phone.openbeta_dynamic, ma non c’è ancora una conferma ufficiale su quando verrà rilasciata per tutti. Come accade spesso con le funzionalità in fase di test, Google potrebbe decidere di implementarla gradualmente oppure modificarne alcuni aspetti prima del lancio definitivo.

Se dovesse essere approvata, questa novità renderebbe Google Messaggi più competitivo rispetto ai principali servizi di messaggistica, offrendo agli utenti un’esperienza più chiara e interattiva.