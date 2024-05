Il Google Pixel 7a è lo smartphone Android mid-range che offre un’esperienza Android pura, un’ottima fotocamera e anche alcune funzionalità AI, come la Gomma Magica. Oggi il dispositivo di Big G, nella configurazione con 128GB di archiviazione e colorazione Bianco Ghiaccio, è scontato del 31% su Amazon e costa quindi solo 349 euro, spedizione compresa. È uno dei prezzi più bassi di sempre, quindi meglio approfittarne subito prima che la promo svanisca.

Google Pixel 7a, lo smartphone di fascia media con il tocco magico di Big G

Il Google Pixel 7a arriva con un design simile a quello dei fratelli maggiori, in linea con l’estetica minimalista che contraddistingue i dispositivi Google. La parte anteriore è dominata da un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+, che offre una resa eccellente in termini di colori, luminosità e contrasto. Il refresh rate si spinge fino ai 90Hz, garantendo un’esperienza fluida per tutte le attività quotidiane.

Sotto la scocca pulsa il chip Tensor G2, lo stesso processore che equipaggia i Pixel 7 e 7 Pro. Questo garantisce prestazioni fluide e reattive, anche nell’utilizzo di app impegnative o nel multitasking. Tengono ottima compagnia al processore il chip di sicurezza Titan M2, gli 8GB di RAM e i 128GB di archiviazione interna.

Il comparto fotografico è da sempre un punto di forza dei dispositivi Pixel e il 7a non fa eccezione. La fotocamera posteriore presenta un sensore principale da 64MP, accompagnato da un sensore ultra-grandangolare da 13MP. Questa combinazione permette di scattare foto di alta qualità in diverse condizioni di illuminazione, con un particolare focus sulla resa dei colori e sul dettaglio. Per i video, è possibile spingersi fino al 4K, per risultati davvero di livello.

La fotocamera anteriore è invece da 13 megapixel e garantisce selfie di buon livello, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, lo smartphone può contare su diverse funzionalità fotografiche avanzate, come la Gomma Magica che permette di rimuovere elementi indesiderati dalle foto.

E per quanto riguarda la batteria? A detta dell’azienda, l’autonomia supera le 24 ore e arriva addirittura a 3 giorni con il risparmio energetico estremo.