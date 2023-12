Google Pixel 7a e Chromecast con Google TV HD a prezzo WOW

Quest’anno, il regalo perfetto da posizionare sotto l’albero di Natale è acquistabile su Amazon. Il bundle con Google Pixel 7a e Chromecast con Google TV HD (il dongle che rende smart qualsiasi televisore, a patto che abbia una porta HDMI), oggi costa solo 478,90 euro, spedizione compresa.

L’importante è approfittare subito dello sconto. Solo acquistandolo infatti nel giro delle prossime ore, la consegna è garantita prima di Natale (scorte permettendo).

Google Pixel 7a e Chromecast con Google TV (HD): la coppia perfetta è su Amazon, ed è in promo

Pixel 7a

Gettato nella mischia solo pochi mesi fa, è il successore del Pixel 6a ed è il modello più economico della serie Pixel 7. Il Google Pixel 7a ha un design con una cornice piatta e un retro in policarbonato con una finitura opaca.

Lo smartphone di Big G ha un display OLED da 6,1″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. I colori sono vividi e saturi, il contrasto è elevato e gli angoli di visione sono ampi.

È alimentato dal processore Google Tensor G2 e ha 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Sul retro spicca la fotocamera principale da 50 megapixel con apertura f/1.8 e un sensore ultrawide da 12 MP con apertura f/2.2. La fotocamera anteriore invece è da 8 MP con apertura f/2.0. La fotocamera principale produce foto di alta qualità in condizioni di illuminazione diurna e scarsa luminosità. I colori sono accurati, i dettagli sono nitidi e il rumore è ben controllato. Il sensore ultrawide è invece utile per catturare più scene in una singola inquadratura.

Anche la batteria è niente mal. Con una capacità di 4600 mAh e supporto alla ricarica rapida da 23 watt, il Pixel 7a arriva fino a sera senza particolari problemi. Ovviamente molto dipende dal tipo di utilizzo che si fa dello smartphone.

Chromecast con Google TV (HD)

Questo compatto e utilissimo accessorio serve a trasformare qualsiasi televisore in uno Smart TV moderno e perfetto per godersi contenuti in streaming su tutte le principali piattaforme (alcune delle quali però richiedono un abbonamento, come Netflix, Prime Video e Disney+).

Basta inserire il Chromecast nella porta HDMI del televisore, effettuare l’accesso con il proprio account Google, scaricare le app e, infine, mettersi comodi sul divano per godersi film, serie TV, eventi sportivi e tanto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.