Non sai come vedere la serie tv Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo in streaming? Ti farà piacere allora sapere che hai appena trovato la risposta. La prima stagione della serie ideata da Rick Riordan e Jonathan E. Steinberg è disponibile su Disney+, la piattaforma streaming del gruppo Walt Disney Company.

Disney+ offre tre diversi piani di abbonamento a partire da 5,99 euro al mese. Il piano base si chiama Standard con Pubblicità e offre la risoluzione video fino a 1080p (Full HD) e la riproduzione su due schermi in contemporanea.

C’è poi il piano Standard a 8,99 euro al mese, con la possibilità di scegliere la fatturazione annuale e pagare 89,90 euro all’anno (risparmiando così due mesi). In aggiunta al piano base, sono inclusi i download e lo streaming senza pubblicità.

Il piano più completo è quello Premium, disponibile a 11,99 euro al mese o a 119,90 euro all’anno (risparmi 2 mesi). In più rispetto ai precedenti due piani si annovera la qualità video fino a 4K UHD & HDR, 4 riproduzioni simultanee e il supporto alla tecnologia Dolby Atmos.

Come vedere Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo in streaming su Disney+

Per vedere la prima stagione di Percy Jackson e degli Dei dell’Olimpo in streaming su Disney+ collegati alla pagina dedicata alla nuova serie tv e premi sul pulsante Abbonati a Disney+. Nella nuova schermata che si apre seleziona uno dei tre piani disponibili e completa la registrazione dell’account. Fatto questo, segui i passaggi richiesti per completare la sottoscrizione.

È tutto. Ora collegati di nuovo su Disney+ con le credenziali del tuo profilo e goditi la visione della serie con protagonista Walker Scobell, l’attore statunitense scelto per interpretare il ruolo di Percy Jackson nella serie fantasy di Disney+. Scobell è noto per la sua interpretazione di Ryan Reynolds da giovane nel film The Adam Project (Netflix).

