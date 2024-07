Google Pixel 9: ecco una foto dell'intera gamma, compreso il Pro XL

Sarà forse la necessità di dare sfoggio alle grandi novità o semplicemente la volontà di competere quanto prima con le altre aziende. Fatto sta che Google ha sorpreso tutti spostando il lancio della serie Pixel 9 da ottobre ad agosto, mantenendo diversi cambiamenti nascosti fino all’annuncio ufficiale. Dal momento dell’annuncio dell’evento ufficiale, sono arrivate una raffica di indiscrezioni in merito agli smartphone che hanno rivelato quasi tutto quello che c’è da sapere sui flagship di Google del 2024.

Sebbene le informazioni che sono arrivate sul web prima della presentazione ufficiale siano tantissime, continuano ad arrivarne in queste ore. Gli ultimi rumor arrivano da parte di uno degli informatori più famosi: egli ha pubblicato sul web un’immagine dell’intera line-up di dispositivi. Come si può vedere in basso ci sono in foto, in formato render, il Pixel 9, il 9 Pro e il 9 Pro XL.

Google Pixel 9: su X spunta l’intera gamma in una nuova foto render

L’immagine sembra presentare le foto stampa ufficiali degli smartphone, anche se la risoluzione è bassa. Tuttavia, il contenuto fornisce una panoramica su tutti e tre i telefoni. Il Pixel 9 e il 9 Pro sembrano avere le stesse dimensioni, mentre il 9 Pro XL risulta notevolmente più grande, praticamente simile al Pixel 8 Pro.

Tutti e tre i telefoni sembrano inoltre sfoggiare i nuovissimi sfondi della serie Pixel 9 che sono stati rivelati proprio all’inizio dell’estate. Come si può notare, i modelli Pro hanno cornici più sottili e uniformi a contornare lo schermo, mentre le cornici del Pixel 9 appaiono leggermente più spesse. Tutti e tre i telefoni saranno dotati di display piatti, esattamente come avevano anticipato alcuni rumor.

Resta dunque molto poco da attendere, in quanto l’evento è previsto per il prossimo 13 agosto. Tutti gli utenti che in genere attendono la presentazione per ottobre, quest’anno potranno colmare molto prima la loro sete di nuovi smartphone da parte di Google.