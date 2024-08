A pochi giorni dall’evento durante il quale saranno presentati i nuovi smartphone della gamma Pixel 9, Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per i suoi dispositivi mobile. La patch di agosto 2024, come fatto notare nel relativo post, è più importante del previsto, perché risolve fastidiosi e persistenti problemi di alcuni Pixel.

La patch di sicurezza di agosto è una manna dal cielo per alcuni Google Pixel

Nel post pubblicato dal community manager si legge che tutti i dispositivi Pixel supportati con Android 14 riceveranno a partire da oggi l’aggiornamento software, ma le tempistiche – come al solito – variano in base all’operatore e al modello del dispositivo.

“L’aggiornamento di agosto 2024 include correzioni di bug e miglioramenti per gli utenti Pixel“, si legge nel post. E a proposito dei bug risolti, erano di quelli davvero fastidiosi, che potevano inficiare l’esperienza d’uso complessiva.

Nello specifico, Big G ha risolto un problema con lo sfarfallio della luminosità del display in determinate condizioni (solo Pixel 8 e 8 Pro) e un problema che occasionalmente causava il riavvio dei dispositivi dopo il ripristino alle impostazioni di fabbrica (solo gamma Pixel 6).

Una buona notizia dunque per tutti gli utenti Pixel, che dopo l’evento hardware del 13 agosto potrebbero anche pensare ad un upgrade. Il colosso di Mountain View, dopo i tanti leak trapelati in rete, ha deciso di svelare in anticipo il design dei suoi nuovi smartphone, compreso quello del Pixel 9 Pro Fold. Il pieghevole proverà a rubare la scena al Galaxy Z Fold6 appena presentato da Samsung e, ad oggi, punto riferimento nel mercato dei foldable insieme al fratello Z Flip6.

Tutti i nuovi smartphone di Google saranno dei Gemini-phone, come ampiamente sottolineato nei brevi teaser diffusi nelle ultime settimane, quindi potranno contare sulla versatilità dell’intelligenza artificiale.

Nel frattempo, Big G ha annunciato anche il pensionamento della linea Chromecast: ora il dispositivo per l’intrattenimento e la smart home è il Google TV Streamer 4K.