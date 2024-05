Google presenta Fitbit Ace LTE, uno smartwatch per i bambini

Google ha annunciato il lancio di un nuovo smartwatch dedicato agli utenti più giovani, ovvero Fitbit Ace LTE.

Secondo quanto affermato dal colosso tecnologico si tratta di un dispositivo dotato di un prodotto che, oltre a favorire l’attività fisica dei bambini, permette ai genitori di mantenersi in contatto con gli stessi, offrendo anche dati sulla loro posizione.

A rendere ancora più interessante questo smartwatch per questa particolare nicchia di utenti vi è anche il servizio Fitbit Arcade, accessibile attraverso abbonamento. Questo consente ai bambini di utilizzare le rilevazioni di Fitbit Ace LTE con alcuni videogiochi che, come è facile intuire, stimolano l’esercizio fisico.

Oltre agli esercizi, il prodotto offre anche un sistema di motivazione ideale per utenti così giovani. Sullo smartwatch, infatti, è possibile attivare una creatura digitale chiamata eejie, sotto alcuni punti di vista simile a un vecchio tamagotchi. I bambini, facendo un tot di esercizi al giorno, rendono questo “animaletto virtuale” più sano e felice, ottenendo anche vestiti e nuove decorazioni per la sua abitazione.

Fitbit Ace LTE, uno smartwatch a misura di bambino

Con il lancio di Fitbit Ace LTE, Google ha anche commercializzato cinturini da collezione che risultano acquistabili separatamente.

Questi, una volta collegati allo smartwatch, offriranno contenuti extra per la suddetta creatura. Nei progetti dell’azienda, oltre ai cinturini attualmente disponibili, ve ne saranno ulteriori lanciati sul mercato nei prossimi mesi.

Lo smartwatch è gestibile attraverso app mobile, sia per Android che per iOS, che può essere installata dai genitori per tenere sotto controllo la posizione dei bambini in tempo reale, per chiamarli o per chattare con gli stessi. A quanto risulta, la configurazione di app e dispositivo è alquanto semplice e richiede solo pochi minuti.

Per quanto concerne le specifiche puramente tecniche, Fitbit Ace LTE è dotato di un display Corning Gorilla Glass 3, che risulta resistente a graffi e polvere, oltre a un paraurti “a prova di bambino”. La batteria sembra avere una durata che può superare le 16 ore, con una capacità di resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità.

Come annunciato da Google il prodotto sarà disponibile, al momento solo negli Stati Uniti, a partire dal prossimo 5 giugno. Il prezzo dello smartwatch sarà di 229,95 dollari, ovvero circa 212 euro.