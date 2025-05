Google ha introdotto un sottile ma significativo aggiornamento estetico al suo iconico logo, apportando un tocco di modernità al design.

La classica “G”, che da sempre rappresenta l’identità dell’azienda di Mountain View, ora si distingue per un delicato gradiente, che armonizza le transizioni tra i quattro colori distintivi del marchio. Questo cambiamento è visibile esclusivamente nell’app Google per dispositivi mobili Android e iOS, mentre favicon e altri servizi ufficiali mantengono il design tradizionale (almeno per ora).

Ciò che rende questo aggiornamento particolarmente interessante è la sua implementazione silenziosa. A differenza del 2015, quando il completo restyling del logo fu accompagnato da una campagna di comunicazione e spiegazioni dettagliate, questa volta Google ha scelto un approccio discreto, senza annunci ufficiali.

Il nuovo logo di Google non appare ancora in tutto l’ecosistema

Un’altra particolarità è che il nuovo design non è stato ancora adottato su tutte le app dell’ecosistema Google, ad eccezione dell’icona dell’assistente AI Gemini, che presenta un design simile con sfumature fluide.

Gli esperti di branding considerano insolito questo approccio frammentario. Per un’azienda delle dimensioni di Google, ogni modifica visiva è generalmente sottoposta a molteplici livelli di approvazione. Tuttavia, l’adozione graduale potrebbe essere una mossa strategica per testare la reazione degli utenti prima di estendere il cambiamento a livello globale.

Questo aggiornamento estetico, apparentemente semplice, potrebbe rappresentare molto di più di un cambiamento visivo: la fluidità del gradiente logo sembra simboleggiare l’evoluzione e l’innovazione, due valori fondamentali per Google.

Per gli utenti che già utilizzano l’app Google su dispositivi mobili, l’aggiornamento è un esempio di come la compagnia ritenga importante la propria immagine, andando oltre le funzionalità tecniche per focalizzarsi anche sulla semplice estetica. Resta da capire, se e quanto l’azienda amplierà il logo rinnovato a tutte le app e servizi che propone all’utenza.