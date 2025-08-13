Google Search: un easter egg celebra l’ultimo album di Taylor Swift

Attraverso un’abile mossa pubblicitaria, il motore di ricerca Google ha trovato un modo divertente per promuovere il nuovo album di Taylor Swift. Il colosso tecnologico ha deciso di celebrare l’annuncio dell’uscita di The Life of a Showgirl con un curioso easter egg interattivo.

Digitando il nome della celebre popstar su Google Search, gli utenti vengono accolti da una spettacolare pioggia di confetti arancioni che si riversano sulla schermata, accompagnati da un cuore in fiamme che emerge dal fondo della pagina. A rendere ancora più coinvolgente questa esperienza è la comparsa della frase “And, baby, that’s show business for you”, un omaggio diretto all’universo della cantante e al tema del suo nuovo lavoro discografico.

L’effetto, oltre a essere visivamente sorprendente, si arricchisce di una componente interattiva: ogni clic genera una nuova cascata di coriandoli, creando un loop virale che ha portato a oltre 27 milioni di interazioni in poche ore.

Google e Taylor Swift: una sinergia da 27 milioni di interazioni

L’iniziativa di Google non solo ha contribuito ad aumentare l’attesa per The Life of a Showgirl, ma ha anche consolidato il legame tra la popstar e la sua community globale di fan, rendendo il lancio dell’album un fenomeno virale ben oltre i confini della musica.

L’anticipazione per il nuovo album era già stata abilmente alimentata dal profilo Taylor Nation, che aveva condiviso su Instagram alcune immagini della cantante in abiti arancioni durante l’Eras Tour. Questi dettagli cromatici, insieme ai riferimenti a una nuova “era” musicale, hanno scatenato le teorie dei fan sui social, rendendo il mistero attorno a The Life of a Showgirl ancora più intrigante. A rafforzare l’attesa ha contribuito anche il sito ufficiale dell’artista, dove un conto alla rovescia si è concluso a mezzanotte di martedì, aprendo le porte al preordine dell’album e confermando la strategia di una comunicazione perfettamente orchestrata.

Nonostante il clamore mediatico, i dettagli sulla data di uscita dell’album restano avvolti nel mistero. Le informazioni ufficiali, disponibili nella sezione dedicata alle spedizioni delle versioni fisiche, indicano soltanto che la data della consegna sarà “prima del 13 ottobre 2025”. Questa scelta, probabilmente strategica, alimenta ulteriormente la suspense tra i fan, lasciando spazio a speculazioni e aspettative che contribuiscono a mantenere alto il livello di attenzione mediatica.