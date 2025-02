Google si affida all'AI per rendere Chrome ancora più sicuro

Google ha rafforzato la sicurezza del suo browser Chrome attraverso una protezione in tempo reale basata sull’Intelligenza Artificiale.

Di fatto, questa funzione dovrebbe permettere di mantenere al sicuro il PC rispetto azioni potenzialmente molto pericolose come download di file dannosi ma anche interazioni con siti Web ed estensioni di dubbia provenienza.

La compagnia di Mountain View ha testato questo aggiornamento per tre mesi ma (come riportato dal sito Bleeping Computer, citando l’utente X Leopeva64) sembra che ora sia stata avviata la fase di effettiva implementazione attraverso la versione stabile del browser.

Google has also rolled out the change to the “Safe browsing” feature that I spotted a few months ago, so now the “Enhanced protection” mode is also powered by AI in the Stable version of Chrome:https://t.co/Lm7i0PZcFg

— Leopeva64 (@Leopeva64) February 15, 2025