Google testa AI per far risparmiare una chiamata agli utenti

Google sta sperimentando una nuova e interessante funzione legata all’Intelligenza Artificiale. Questa, chiamata “Ask for Me” (ovvero Chiedi per Me) potrebbe essere molto utile per saloni di bellezza, meccanici e altre attività.

A grandi linee, l’idea della compagnia di Mountain View è di evitare una chiamata per contattare l’attività in questione. La tecnologia utilizzata per raggiungere tale scopo è la stessa adottata con Duplex, il sistema per prenotare ristoranti attraverso la ricerca di Google o tramite Maps.

Cercando termini come “cambio olio vicino a me” o “manicure vicino a me“, su Search Labs dovrebbe apparire la voce Ask for Me. Selezionando la stessa, l’AI di Google effettuerà in automatico una chiamata, chiedendo informazioni su prezzi e disponibilità, per poi fornire tali dati all’utente.

Ask for Me potrebbe far risparmiare tempo e denaro, ma resta l’incognita del rapporto tra attività e AI

Non tutti sono a loro agio con l’idea di interagire con l’AI: proprio per questo motivo, le aziende possono scegliere di non ricevere queste chiamate. In ogni caso l’AI rivelerà sempre la sua natura all’inizio della chiamata.

L’effettiva implementazione di Ask for Me sembra comunque ancora lontana. Google sta affrontando problemi come tempistiche ancora troppo lunghe prima che l’AI possa effettuare una chiamata. Un’altra incognita è legata al comportamento delle attività, che potrebbero non accettare di comunicare con l’AI. Di certo, se la funzione sarà confermata, per gli utenti potrebbe fornire vantaggi concreti, con la possibilità di risparmiare tempo e denaro.

Google ha già lavorato in passato per sfruttare le potenzialità dell’AI durante le ricerche online. Giusto qualche mese fa, per esempio, la compagnia ha implementato la ricerca tramite video: una funzione quasi fantascientifica, praticamente impensabile solo fino a poco tempo fa.