Google Wallet introduce il supporto per le chiavi digitali per gli hotel

Avere a bordo del proprio smartphone un’applicazione come Google Wallet, consente agli utenti di avere una vera e propria risorsa. Questa soluzione rende i viaggi un po’ meno stressanti per coloro che amano non avere troppe carte tra le mani. Infatti, sia dal punto di vista bancario che organizzativo, e dunque biglietti di viaggio ecc., il Wallet di BigG è una vera salvezza. Stando a quanto riportato ultimamente, Google Wallet avrebbe cominciato a supportare anche le chiavi magnetiche digitali degli hotel.

Nel caso in cui l’albergo in cui si soggiorna dovesse offrire il servizio, sarà possibile salvare la chiave direttamente sul Wallet. Si potrà quindi utilizzare il telefono per aprire la porta della camera invece di portare con sé una chiave fisica.

Google Wallet adesso supporta le chiavi magnetiche degli hotel

L’aggiunta della possibilità di salvare sul Wallet anche le chiavi di accesso ad una stanza di albergo è una delle più grandi rivoluzioni degli ultimi anni. Riuscire ad aggiungerla all’app è davvero semplicissimo, siccome l’aggiunta è molto simile a quella di una carta di credito. L’utente infatti deve solo ed esclusivamente toccare il pulsante “Aggiungi a Google Wallet” sul sito web, sull’app o nella mail in cui l’albergo allega la conferma del check-in avvenuto. Successivamente, basta accedere ed aggiungere l’hotel a Google Wallet.

Per sbloccare la stanza, serve avvicinare semplicemente il telefono vicino alla maniglia della porta. Alcuni modelli di smartphone non richiedono nemmeno lo sblocco dello schermo.

C’è un problema però: non tutti gli hotel sono compatibili con Google Wallet per le chiavi magnetiche digitali. Ogni hotel dovrà infatti aggiungere il supporto per questa funzionalità e, al momento, non molti esercizi lo hanno fatto.

Questa nuova funzionalità potrebbe essere davvero conveniente per i viaggiatori, ma non è chiaro quanto velocemente sarà ampiamente disponibile. Poiché si tratta di una nuova tecnologia, gli hotel più eleganti e più costosi sono probabilmente quelli che la offriranno per primi.