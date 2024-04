Grey's Anatomy: da oggi la ventesima stagione è su Disney+

Poche serie TV negli ultimi 20 anni hanno lasciato il segno come Grey’s Anatomy.

Stiamo parlando di un medical drama di enorme successo, che da anni cattura l’attenzione di milioni di telespettatori provenienti da tutto il mondo.

Ideata da Shonda Rhimes e con attori come Ellen Pompeo (ovvero la protagonista, Meredith Grey) e Sandra Oh (Cristina Yang), Grey’s Anatomy nel corso degli anni ha fatto incetta di premi, confermandosi come un vero e proprio fenomeno di massa.

Nonostante la prima puntata sia stata trasmessa in Italia nell’ormai lontano 2006, ad oggi resta un appuntamento imperdibile per molte persone. Proprio oggi, 25 aprile 2024, per la gioia dei numerosi fan della serie è disponibile su Disney+ la ventesima stagione.

Un’opportunità imperdibile per vivere tutte le emozioni che offre Grey’s Anatomy o per riscoprire una serie che ha fatto la storia della TV mondiale.

Non solo Grey’s Anatomy: con Disney+ c’è tutto un universo da scoprire

La ventesima stagione di Grey’s Anatomy è però solo una delle tante punte di diamante della libreria offerta da Disney+.

Nel pacchetto, infatti, sono inclusi i film di franchise prestigiosi come Star Wars, oltre a contenuti dell’universo Marvel, Pixar e a documentari del National Geographic. Il tutto per migliaia e migliaia di ore di intrattenimento che, tra l’altro, vengono aggiornate con serie TV e pellicole nuove.

Di fatto, Disney+ è un servizio streaming completo, capace di intrattenere qualunque membro della famiglia con contenuti adatti alle diverse fasce di età. A rendere ancora più interessante la piattaforma vi sono anche prezzi che rendono la stessa molto competitiva.

Il piano Standard con pubblicità, infatti, ha un costo di appena 5,99€ mensili.

Questo permette di utilizzare l’account su due dispositivi in contemporanea, risultando dunque una soluzione ideale se in famiglia vi sono più persone interessate a film o serie TV.