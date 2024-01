Guadagna con Crédit Agricole: canone gratis, 150€ di buoni Amazon e conto deposito al 4%

Nel panorama del settore bancario italiano, Crédit Agricole occupa una posizione di solidità indiscussa. Adesso, il gruppo bancario ha lanciato un’interessante promozione per tutti i nuovi clienti: canone gratis, 150 euro in buoni Amazon e conto deposito con tasso di rendimento pari al 4%.

Crédit Agricole: canone gratis se apri il conto entro il 29 febbraio

Potrai ottenere il canone gratis soltanto se apri il conto Crédit Agricole entro il 29 febbraio 2024. Oltre a questo, potrai prelevare gratuitamente presso gli sportelli automatici del gruppo bancario e inviare senza commissioni bonifici online.

Sul conto deposito, invece, cade un tasso di interesse del 4% sulle somme vincolate per 9 mesi. Tutte le operazioni bancarie potrai gestirle comodamente dall’app dedicata, avvalendoti anche di un consulente da remoto.

Tornando al conto deposito, potrai vincolare una somma che parte da minimo 5.000 euro a massimo 500.000 euro. Puoi sottoscrivere più di un conto deposito.

E i buoni Amazon dal valore di 150 euro? Per ottenerli, all’apertura del conto devi richiedere la carta VISA Debit, che è gratuita. Alla prima transazione che effettuerai con la carta, riceverai subito un buono Amazon di 50 euro.

Ricordarti soltanto di inserire durante la fase di apertura del conto il codice promo “VISA”. Per ricevere, invece, gli altri buoni Amazon, entro 60 giorni, e non oltre il 30 aprile, dovrai spendere con la carta tra i 500 e i 999,99 euro. In questo modo otterrai un buono dal valore di 50 euro.

Se vuoi aggiudicarti il buono da 100 euro, devi spendere almeno 1.000 euro. Ovviamente, non avranno valore i prelievi ATM, ma soltanto acquisti online o nei negozi fisici tramite la carta di debito VISA. I buoni di verranno erogati 120 giorni dopo aver soddisfatto i requisiti richiesti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.