Guadagna di più con SelfyConto: conto deposito al 5% per i nuovi titolari

Chi di noi non hai mai desiderato di essere titolare di un conto bancario che custodisce i nostri risparmi e, contemporaneamente, li fa aumentare? Una soluzione del genere esiste e si chiama SelfyConto di Banca Mediolanum.

Stiamo parlando di un conto corrente che è anche conto deposito, il quale offre adesso un tasso di interesse annuo del 5% lordo sulle somme vincolate per 6 mesi. Ma c’è una condizione per attivarlo: continua a leggere per conoscerla.

Vantaggi esclusivi SelfyConto: canone Azzerato e carta di debito riciclata

Il canone zero per i primi 12 mesi è uno di quei vantaggi che attirano l’attenzione su SelfyConto. Attenzione: se sei un Under 30, il canone resterà a zero finché non compirai 30 anni! Inoltre, otterrai anche una carta di debito gratuita, realizzata al 100% in PVC riciclato.

Che ti consente di fare questo conto online? Prelevare senza limiti in tutta l’area euro e accedere gratuitamente a un’ampia gamma di operazioni bancarie, tra cui bonifici e pagamenti utenze.

Non avrai a che fare con commissioni bancarie nascoste, quindi un vantaggio notevole se vuoi risparmiare ancora di più.

Ecco l’app Mediolanum, che consente una gestione semplificata e autonoma del conto, con strumenti molto pratici che ti consentono di consultare i saldi e i movimenti, anche di altri conti. Inoltre, potrai effettuare pagamenti CBILL e PagoPA.

All’inizio, abbiamo parlato del conto deposito e del tasso di interesse annuo lordo del 5% sulle somme depositate per 6 mesi. Per attivarlo, devi soltanto accreditare lo stipendio.

Quindi, abbiamo un conto a canone zero per due determinati periodi diversi, dove quasi tutte le operazioni bancarie sono gratuite e che ti consente di far lievitare i tuoi risparmi. Sai cosa vuol dire questo? Cliccare sul bottone qui sotto e aprirlo subito senza tentennamenti!

