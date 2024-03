Guadagna di più con SelfyConto e il suo tasso d'interesse del 5%

Hai mai pensato di aprire un conto corrente che ti faccia guadagnare di più sui tuoi risparmi? Se è da tempo che ci stai pensando, ti presentiamo SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum che ti offre un tasso d’interesse del 5% sulle tue giacenze vincolate per almeno 6 mesi.

È uno dei tassi più alti sul mercato, che ti permette di far crescere il tuo capitale senza metterlo a rischio. Continua a leggere per sapere tutti i particolari di questo conto.

Come accedere al tasso di interesse del 5%?

Per aprire SelfyConto, devi solo accedere al sito ufficiale di Banca Mediolanum, cliccare su “Apri SelfyConto” e seguire la procedura guidata. Ti basteranno pochi minuti e una copia del tuo documento di identità.

Dopo aver aperto il conto, devi accreditare lo stipendio e vincolare le tue giacenze per almeno 6 mesi. In questo modo, potrai beneficiare del 5% di interesse.

Sappi che puoi svincolare i tuoi soldi quando vuoi, senza perdere gli interessi già maturati. Gli interessi, infatti, vengono calcolati e accreditati quotidianamente sulle tue giacenze, quindi puoi ritirare il tuo denaro in qualsiasi momento.

SelfyConto non ha nessun costo di apertura, gestione o chiusura. Il canone è gratuito per i primi 12 mesi e per i giovani fino a 30 anni. Dopo, è di 2 euro al mese, ma puoi azzerarlo se sottoscrivi altri prodotti finanziari Mediolanum.

Con SelfyConto, puoi anche usufruire di tutti i servizi bancari di base, come bonifici, bollettini, MAV, RAV, F24 e ricariche, senza commissioni. Puoi gestire il tuo conto da smartphone, tablet o computer, grazie all’app di Banca Mediolanum, disponibile per iOS e Android.

Inoltre, puoi scegliere tra diverse carte di pagamento MasterCard, come la carta di debito, la carta di credito o la prepagata, con vantaggi e condizioni convenienti.

Non perdere tempo: apri ora SelfyConto e inizia a guadagnare di più con il suo tasso d’interesse del 5%. Scoprirai tutti i vantaggi di avere un conto online, facile, sicuro e conveniente. SelfyConto è il conto che fa per te!

