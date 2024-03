Guadagna di più con SelfyConto: interessi al 5% ti aspettano

Guadagna di più con SelfyConto grazie a un tasso d’interesse al 5%. Questa è l’opportunità che Banca Mediolanum offre ai suoi clienti, garantendo loro un ritorno economico notevole sulle somme vincolate per soli sei mesi. Il tuo denaro inizierà subito a generare guadagni senza che tu debba fare nulla.

Interessi al 5% con SelfyConto: il tuo denaro cresce con intelligenza

SelfyConto ti consente di beneficiare del tasso di interesse annuo lordo del 5%, accedendo ai tuoi risparmi in qualsiasi momento. Questo significa che puoi svincolare le tue somme quando lo desideri, mantenendo tutti gli interessi maturati fino a quel momento. È la soluzione ideale se desideri sia rendimento che accessibilità.

Per i nuovi clienti, l’esperienza è ancora più dolce: il canone di tenuta conto è completamente azzerato per il primo anno. E se sei un giovane cliente con meno di trent’anni, questa convenienza si estende fino al tuo trentesimo compleanno. È il modo di Banca Mediolanum per dire benvenuto ai futuri investitori.

L’app Mediolanum porta la gestione del tuo conto a un nuovo livello di semplicità. Con un tap sul tuo smartphone, puoi controllare saldi e movimenti, effettuare pagamenti sicuri e gestire le tue finanze con agilità. L’applicazione trasforma il tuo dispositivo mobile in una filiale bancaria personale, sempre aperta e sempre a tua disposizione.

SelfyConto ti apre anche le porte al mondo del trading online, con accesso a 24 mercati mondiali direttamente dal tuo smartphone. Investi in azioni, ETF, fondi e titoli di stato in tempo reale, senza costi aggiuntivi. Inoltre, con la carta di debito gratuita inclusa, puoi effettuare prelievi di contante nell’area Euro senza limiti e senza spese.

Per l’apertura del conto ti serviranno solo un documento d’identità, il codice fiscale, un indirizzo email valido e il tuo smartphone. In pochi minuti, sarai pronto per iniziare a far fruttare i tuoi risparmi con intelligenza.

Guadagna di più con SelfyConto: un conto che non solo rispetta il tuo bisogno di rendimento, ma celebra anche la tua libertà finanziaria. Con SelfyConto, il tuo futuro finanziario è luminoso e sicuro.